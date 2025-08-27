Con Guardia Nacional disminuye el robo en carreteras y autopistas, destaca Sheinbaum

“El objetivo es la seguridad y la paz ”

” La estrategia Balam se implementa desde el comienzo de la actual administración en 22 tramos carreteros de 12 estados

El Gobierno de México, a través de la Guardia Nacional, informó que, gracias a la implementación de la estrategia Balam se redujo 27 por ciento el robo en carreteras, además de que, con la operación Cero Robos, a 49 días de su implementación, disminuyó este delito en 55 por ciento en la autopista México-Querétaro y 50 por ciento en la México-Puebla.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el objetivo del Gobierno de México es la seguridad y la paz del país, lo cual se construye a través de un verdadero sistema de justicia y con la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, que a la fecha han permitido reducir en 25 por ciento el homicidio doloso.

“El objetivo es la seguridad y la paz en nuestro país, y eso se construye con justicia, con un sistema de justicia que funcione, con Estado de Derecho y no que los jueces liberen a delincuentes, pero también con una estrategia, y nosotros planteamos una estrategia que está dando resultados, por supuesto que trabajamos todos los días porque queremos dar más resultados”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, detalló que la aplicación de la estrategia Balam, en 12 estados y 22 tramos carreteros, permitió incrementar en 61 por ciento la recuperación de vehículos de transporte de carga robados. Agregó que la operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla logró recuperar 30 vehículos robados, se han frustrado 13 intentos de asalto, y con labores de inteligencia, coordinación y apoyo de las fiscalías, se han detenido a 18 personas. Además, derivado de estas acciones, se han asegurado 71 armas cortas, 2 mil 877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilogramos de diversos tipos de droga. Destacó que en la autopista Mazatlán-Culiacán, hay una reducción del 46.67 por ciento en el robo de vehículos particulares.

Adicional a ello, como parte de las acciones para fortalecer la confianza y seguridad de la ciudadanía a través de los planes Guardia Nacional Contigo y Lunes Cívico-Sociales, a partir del 25 de julio se han desplegado 47 mil 113 efectivos y 8 mil 730 vehículos en 39 municipios de 21 entidades, en beneficio de 76 mil 678 personas con actividades de proximidad social.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, se han detenido a más de 30 mil 700 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 15 mil 496 armas, cerca de 240 toneladas de droga, entre ellas, 3.5 millones de pastillas de fentanilo y más de 47 toneladas de cocaína en operaciones marítimas; además en 21 estados se han inhabilitado mil 356 laboratorios.

Asimismo, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 24 de agosto, se atendieron 32 mil 622 llamadas al número 089, de las cuales el 69 por ciento (22 mil 602) fueron extorsiones no consumadas gracias a la orientación de los operadores en tiempo real y a la campaña de prevención; el 22 por ciento (7 mil 4) para denunciar un número y el 9 por ciento (3 mil 16) para denunciar extorsiones que fueron turnadas a fiscalías locales para su investigación. Además, se han detenido a 212 personas en 15 entidades, entre las que destacan: Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca, que acumulan el 84 por ciento de las detenciones.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que como parte del eje de Atención a las Causas, a través de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, se han impartido pláticas y talleres de prevención a más de 61 mil niñas y niños de 89 municipios. Del 11 al 17 de agosto, se organizaron 126 actividades en las que participaron 24 mil 439 jóvenes y del 1 al 10 de agosto, se realizó una rodada y carrera en 144 ciudades con la participación de más de 30 mil personas en 149 actividades.

Se han apoyado a 23 mil 328 personas en la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes; se han realizado 165 mil 878 visitas casa por casa, 281 Ferias de Paz en beneficio de 417 mil 115 personas, 270 Comités de Paz y 4 mil 759 Jornadas de Paz. Además, con el Tianguis del Bienestar se han apoyado a 42 mil 390 familias de Guerrero y Oaxaca. Finalmente, con “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en 29 entidades se han intercambiado voluntariamente 5 mil 457 armas de fuego: 3 mil 294 cortas, mil 529 largas y 634 granadas, y se han intercambiado 5 mil 152 juguetes bélicos por didácticos.

No se encubrirá a nadie

Con relación a las declaraciones hechas por Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, al declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no encubrirá a nadie, incluidos políticos, funcionarios o elementos de las fuerzas armadas, que pudieran estar involucrados con el crimen organizado

Sin embargo, acotó la mandataria federal en la mañanera de este miércoles, hasta ahora “no tenemos ninguna prueba” en ese sentido.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie y, si en alguna investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación; pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra un servidor público, miembro del Ejército y de la Marina. Si se llegara a encontrar no se va a cubrir a nadie”.

Ante una serie de preguntas sobre el tema en torno a las afirmaciones hechas por el cofundador del cártel de Sinaloa, la jefa del Ejecutivo señaló que en su administración “estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena”.

De su lado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseveró que no existen señalamientos en el país contra políticos, militares o marinos, y esto se ha limitado sólo al nivel de policías locales.

“Lo que en su momento tuvimos, y fueron detenciones que se realizaron, fueron autoridades locales. No hemos tenido al momento ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo (de delitos). Si llegara a haber una investigación lo trabajamos con las instituciones correspondientes.

“Pero normalmente en las detenciones e involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías estatales y municipales”, apuntó el funcionario.

CSP minimiza polémica por casa de Noroña

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada en su mañanera de este miércoiles sobre la casa que tiene el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, la cual tiene un costo de 12 millones de pesos, en Tepoztlán, Morelos, lo que ha sido criticado en redes sociales y por la oposición.

La mandataria minimizó las críticas contra el senador petista al comparar la importancia del tema con que Terrance Cole, director de la Agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, llamó capo a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Ciudadana.

“¿Qué les parece más importante? La casa de Noroña en Tepoztlán que vive ahí desde hace no sé cuántos años o que la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?“, respondió.

Sheinbaum pardoreprochó que se hiciera “un escándalo” sobre la casa de Fernández Noroña e incluso, acusó que la oposición generó críticas sobre el tema para evitar que se hable sobre los señalamientos hacia Genaro García Luna.

“Pero hacen un escándalo por lo de Noroña para no hablar del otro, por que muchos medios fueron cómplices de eso, de no decir nada de lo que pasaba en el gobierno de Calderón”, agregó.