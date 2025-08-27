Encarecimiento del gas LP, un nuevo golpe a la economía familiar* Destacadas, Finanzas miércoles 27, Ago 2025
- Sube a su nivel más alto en 5 años
- Se encarece también la canasta básica. Oaxaca, Nayarit y Yucatán, los más afectados
Luego de que el precio del gas LP subiera de 2.31 a 3.51 pesos por litro, el más alto registrado en los últimos cinco años, las familias mexicanas enfrentan un nuevo golpe a su economía, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Este ajuste, que se fijó para apoyar a los distribuidores que alegan márgenes de ganancia cada vez más estrechos, abre la puerta a que el aumento termine reflejándose en el bolsillo de millones de familias que dependen de este combustible para cocinar, bañarse con agua caliente y transportarse.
Baja California a colocarse como el estado con el precio más alto del gas LP, por encima de los 23 por litro; en la Ciudad de México ronda los 20. Este es un aumento de alcance nacional que de facto encarecerá la distribución y el abasto de las mercancías a los puntos de venta.
“El gas LP caro y la gasolina Magna escasa provoca una doble preocupación, ya que nos obliga a prospectar condiciones de abasto y precio del gas LP para el invierno. Si Estados Unidos, nuestro principal proveedor de gas, se ve afectado por fenómenos de heladas como un vórtice polar, priorizará su consumo interno y puede suspender exportaciones, dejándonos en México en una situación harta compleja, crítica, con gas insuficiente en el país, problema de generación de energía eléctrica y precios mucho más altos.
“En fin, por si necesitábamos algún elemento más para complicar el presente de la economía social, aquí tenemos el tema del gas para agregar a la agenda y poner atención de ahora en adelante”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.
El gobierno asegura que con la nueva tarifa busca equilibrar la operación sin afectar directamente al consumidor; sin embargo, el riesgo está en que poco a poco los hogares enfrenten precios más caros en un contexto donde el gas LP es un insumo básico en la vida diaria, en el hogar, en el transporte y en el abasto de mercancías.
Golpe tras los controles de precios al gas LP
Por su parte, la presidenta ejecutiva de Amexgas, Rocío Robles, explicó que la tarifa quedó definida tras meses de diálogo y podrá revisarse según las condiciones de cada región. Además, advirtió que el precio podría actualizarse en caso de variaciones importantes en los costos.
El sector energético viene arrastrando tensiones desde 2021, cuando el gobierno implementó un esquema de precios máximos luego de un estudio de la Cofece, que evidenció falta de competencia. Si bien buscaba proteger a los usuarios, en la práctica redujo los márgenes de ganancia de los distribuidores y comprometió su operación.
Impacto en la industria gasera
Actualmente, las plantas distribuidoras perciben alrededor de 2.68 pesos por litro, cuando se requieren al menos 4.25 pesos para garantizar operaciones seguras y sostenibles, según datos de la asociación.
Esa presión económica provocó el cierre de unas 40 plantas en los últimos meses, principalmente en Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas, con la consecuente pérdida de miles de empleos y la afectación de más de 135 empresas que concentran el 90% de la distribución formal en México.
Especialistas advierten que aunque el ajuste pretende estabilizar la cadena de distribución, también podría reflejarse en los recibos de los hogares y negocios. La Secretaría de Energía aún analiza cómo trasladar este costo al precio máximo regulado.
Variación de precios de la canasta básica
La Anpec reportó también la variación de precios de la canasta básica alimentaria de cuarenta y cuatro productos de julio a agosto del presente año, estudio de mercado realizado en los treinta y dos estados de la República con una muestra aleatoria domiciliada, ambulatoria y estratificada en más de 200 puntos de venta en tres niveles de consumo: alto, medio y popular.
El precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) resultó en $1,966.36 al aumentar su precio en promedio $2.42, lo que significa una variación al alza de 0.12%.
Los cinco estados con la CBA más encarecida resultaron ser Oaxaca 4.47%, Nayarit 3.69%, Yucatán 3.47%, Colima 2.95% y Campeche 2.94%. Los productos que más aumentaron en el último mes son sal de mesa 7.11%, que pasó de $20.74 a $22.22; naranja 6.06%, que pasó de $31.72 a $33.64; galletas 5.55%, que pasaron de $21.97 a $23.19; jabón de baño 4.54%, que pasó de $21.34 a $22.31; avena 4.10%, que pasó de $41.92 a $43.64; manzana 3.65%, que pasó de $44.98 a $46.63; café soluble 3.61%, que pasó de $131.56 a $136.31, y huevo 3.36%, que pasó de $57.63 a $59.56.