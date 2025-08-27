Dan bienvenida con tradición en San Luis Potosí a Josefina Rodríguez, titular de Sectur

La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, fue recibida con una danza autóctona durante su gira en #VilladeReyes, acompañada por la secretaria estatal Yolanda Josefina Cepeda Echavarría. Un gesto lleno de identidad y orgullo que refleja la esencia de un Turismo sin Límites, donde las raíces culturales son el corazón de cada experiencia.

Villa de Reyes conserva un invaluable legado histórico y cultural que fortalece la promoción turística del estado y de todo México, lo que muestra al mundo la riqueza que nos une como nación. ✨