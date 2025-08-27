Más de mil 100 kilómetros de carreteras y caminos conectarán zonas indígenas de Guerrero y oaxaca, señala la SICT

Programa “General Lázaro Cárdenas del Río

A Desarrolla este año 120 obras con inversión de 7 mil 472 mdp en la región

Este año la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluirá más de mil 100 kilómetros en tramos carreteros y caminos que forman parte del Programa “General Lázaro Cárdenas del Río” y conectarán a zonas indígenas de Guerrero y Oaxaca.

Son 120 obras en marcha de esta infraestructura en las que se incluyen ocho puentes y un entronque, y significan una inversión por alrededor de 7 mil 472 mdp.

La SICT, que encabeza Jesús Antonio Esteva Medina, lleva a cabo durante 2025 los siguientes desarrollos:

En la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, que forma parte de los ejes prioritarios de la actual administración, se realizan los trabajos de ampliación longitudinal y transversal de ocho puentes en la zona de Guerrero.

Entre los que se encuentran el de “Copala”, “Las Vigas” y “Nexpa”, que se concluirán alternadamente en octubre, noviembre y diciembre del presente año.

Los trabajos, que se realizan con una inversión de 2 mil 67 mdp y se llevan a cabo a través de 47 frentes de obra, 685 trabajadores y 141 máquinas, presentan un avance del 15 por ciento.

Por la parte de Oaxaca, en esta carretera se efectúa la ampliación a dos carriles en 25.6 km, en donde se invierten mil 300 mdp y se concluirá este mismo año.

Otro de los ejes prioritarios es la carretera Cuautla-Tlapa, que integra a los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, en su ramal Igualapa-Chilixtlahuapa-Alacatlatzala, será de un carril por sentido.

Este año se labora en 30 km en la parte de Guerrero y un entronque con 5 km en la región de Puebla, a través de 22 frentes de obra, 256 trabajadores y 123 máquinas; registra un avance de 29 por ciento.

En cuanto a la infraestructura carretera en la Mixteca, se efectúa labor en 10 tramos carreteros que este año tiene como meta integrar 820 km con tareas de conservación y reconstrucción; la inversión será de 2 mil 663 mdp.

Los tramos a los que se les da tratamiento son los que conforman a las regiones de Oaxaca, Puebla y Guerrero: la Huajuapan de León-Oaxaca, tramo Nochistlán-Huajuapan R190, de 88 km, el cual registra 27 por ciento de avance.

La Tehuacán- Lim. Pue/Oax-Chazumba-Huajuapan de León MEX 125, de 64 km, con un avance de 20 por ciento, así como la Huajuapan-Mariscala-Tamazola-Silacayoapan-E.C. Huajuapan-Juxtlahuaca, de 113 km, cuyo avance es de 11 por ciento.

Los tratamientos a estos tramos carreteros del Programa “General Lázaro Cárdenas del Río” son de conservación (bacheo y limpieza de cunetas), ampliación de puentes, o construcción de caminos.

Adicional a ello, está el Programa de Caminos Artesanales en el estado de Guerrero, donde se desarrollan 83 caminos con inversión de 932 mdp y 143 km; en Oaxaca son 16 caminos con recursos por 510 mdp y 77 km.