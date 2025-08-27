Trabajan UAEMéx y ayuntamiento de Atizapán en beneficio de la comunidad

Toluca México.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado y el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas se reunieron en el Centro Universitario Valle de México donde realizaron un recorrido por las instalaciones reafirmando el compromiso con el trabajo coordinado en beneficio de la comunidad universitaria.

Durante la visita en la que también estuvieron presentes el Director del Centro Universitario Valle de México, José de Jesús Garnica Verdiguel, la Secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortíz Reynoso, el Secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández y el Secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, se hizo un recorrido por las instalaciones del Centro.

De forma particular, se constataron los avances en la obra del gimnasio universitario que se encuentra en proceso de construcción, el cual fue gestionado ante el Ayuntamiento por la administración del Centro Universitario Valle de México, en el marco del convenio de colaboración entre la UAEMéx y el Gobierno Municipal de Atizapán.

Las acciones conjuntas y el trabajo coordinado son clave para el impulso a las juventudes mexiquenses, con la construcción de este gimnasio, se fortalecerá la práctica deportiva fomentando el deporte y la vida saludable en la comunidad universitaria contribuyendo a su pleno desarrollo.