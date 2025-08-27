Tres de cada diez personas servidoras judiciales son egresadas de la UAEMéx

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ha formado a tres de cada diez personas servidoras judiciales en elterritorio estatal, así lo destacó el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de México y egresado de esta Casa de Estudios, Fernando Díaz Juárez al rendir su Informe de Resultados.

En el acto, se destacó que como parte de las acciones impulsadas en conjunto, entre la Autónoma mexiquense -a través de la Facultad de Derecho- y el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, se otorgó la certificación a 26 personas egresadas y egresados de la Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos, fortaleciendo la profesionalización en la mediación y dejando un precedente importante para ambas instituciones.

Díaz Juárez, subrayó que este tipo de acciones cobran mayor relevancia, al ser la UAEMéx la institución que forma al 30.5 por ciento de las personas servidoras judiciales. “Somos orgullosamente egresados de la Máxima Casa de Estudios mexiquense”, puntualizó.

El presidente del Poder Judicial, Fernando Díaz Juárez manifestó los parabienes para la Administración Universitaria 2025-2029, al tiempo que agradeció la asistencia de la rectora, Martha Patricia Zarza Delgado.