Cártel de los Soles de Maduro financió campañas en 2024: Comando Sur de EU

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos y Pat Bondi, Fiscal General de ese país, investigan al Cártel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que trafica drogas de Venezuela a EU para financiar elecciones en la región, y fortalecer al llamado Socialismo Siglo 21 e impulsar a regímenes de izquierda como -afirman- ocurrió en Bolivia y México.

Esto lo reveló Jesús Daniel Romero, ex comandante y ex director de inteligencia naval del Comando Sur de los EU, con 37 años de servicio, con múltiples condecoraciones militares, egresado con honores en ciencias políticas de la Universidad estatal de Norfolk y que sirvió en operaciones de inteligencia en Libia, Bosnia, Irak, Somalia y 15 años en operaciones de inteligencia en Lima, Perú; Guayaquil y Ciudad de Guatemala.

“… el narcotráfico en Centroamérica es para apoyar el desarrollo del Socialismo del Siglo 21… sin dinero del narcotráfico no avanza este proyecto que busca apoyar a gobiernos de izquierda en países de la región.

“No es coincidencia que los cargamentos de cocaína de Venezuela hacia Honduras y México hayan ayudado a que estos países sean ahora izquierdosos como el Gobierno de Claudia Sheinbaum que fue impuesta por el propio Andrés Manuel López Obrador y que el dinero que utilizó Morena para su campaña vino directamente de ese tráfico de drogas…

“No hay ninguna duda de que Honduras está hoy igual en ese radar y Washington investiga esos puentes aéreos”, dijo Romero al informativo Hoy Mismo, el más importante de la TV de Tegucigalpa, Honduras.

Esto surgió luego de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y la fiscal Pat Bondi retomaron la investigación encabezada por Romero -quien entonces era comandante y subdirector de Inteligencia en el Comando Sur de EU- y que confirmó que el Cártel de Los Soles de Maduro operaba con base en aviones con matrícula estadounidense para trasladar droga de Caracas a EU para lo cual pagaban una especie de derecho de uso de espacio aéreo a Honduras, Guatemala y México.

“En la dinámica de estos países izquierdistas y el narcotráfico es que entran los envíos cocaína por parte del Cártel de los Soles…

“No es ninguna coincidencia que la señora (Xiomara) Castro (presidenta de Honduras) haya sido la presidenta de la CELAC una organización que es casi puramente izquierdista… supongo que el Cártel de los Soles anda muy preocupado por las acciones que pudiese tomar el presidente Trump en Venezuela que bajo el título 50 ha sido designado como una amenaza directa para los Estados Unidos.

“Los Estados Unidos ha tomado la decisión de neutralizar esa amenaza, como lo hizo con las instalaciones nucleares en Irán, y como lo hizo con la ejecución del general iraní Qasem Soleimani con un dron…

“Yo le puedo decir, como ex subdirector de inteligencia de las fuerzas navales del comando Sur, que Maduro va a terminar preso en los Estados Unidos…

“El presidente Trump ha sido muy claro: el Cártel de los Soles, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el jefe del Ejército venezolano son una amenaza directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos… y que todo este despliegue militar de Estados Unidos, de las fuerzas navales del Comando sur, no puede ser movilizado solo para un paseo…

“Cuando el presidente de los Estados Unidos envía una fuerza de tarea de la magnitud que estamos viendo no es simplemente para pasar un fin de semana”, indicó.

El ex comandante Romero dijo que, al robarse las elecciones presidenciales, al no mostrar ninguna prueba de su victoria, Maduro dejó de ser reconocido como Jefe de Estado y eso lo colocó como un criminal buscado por la justicia de EU y eso le permite al presidente Trump ordenar su captura dentro o fuera de Venezuela.

“Es el mismo caso del Cártel de Sinaloa”, acotó.

Y la permanente terminó a madrazos…

Era previsible. Todo estaba puesto para llegar a los golpes. Y justamente así terminó ayer la caótica y muy manipulada sesión final de la Comisión Permanente, luego de que el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, subió a tribuna en medio del Himno Nacional a reclamarle al presidente saliente, al neo-riquillo morenista Gerardo Fernández Noroña no haberles dado la palabra a los tricolores.

Previamente, y mientras el coordinador de los diputados del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, hablaba en tribuna fue increpado por morenistas y acusado de traidor.

“… yo te puedo decir que eres narco ¡cabrón!”, le reviró el priista a quien lo había interrumpido.

Y el resto de su bancada, senadores y diputados del tricolor se levantaron para enfrentar a los morenistas.

En medio de todo el sainete quedó Gerardo Fernández Noroña quien pedía prudencia y mesura ante las mentadas de madre y retos de irse al patio a romperse la ma… de unos y otros.

Durante unos minutos la sesión logró retomar la calma, pero solo para que subieran en fila otros morenistas que se burlaron de los priistas quienes se volvieron a calentar y a reclamar el uso de la palabra para responderles a los oficialistas.

Noroña ordenó consultar al pleno si se les permitiría a los priistas una nueva ronda de intervenciones, pero como los diputados y senadores de Morena, PT y Verde son mayoría, estos les negaron esa ronda.

Fue entonces que Noroña declaró finalizada la última sesión de la Comisión Permanente y de inmediato se levantó para cantar el Himno Nacional, y hasta su lugar llegó Alito para jalonearlo y reclamarle sus procedimientos. Detrás llegaron Rubén Moreira y Manuel Añorve.

Fue entonces que se desató la trifulca en el que el primero en soltar el recto a la cara de Noroña fue Alito. Después de eso todo fueron jaloneos, algunos golpes más dados al vuelo al morenista, lo que fue aprovechado por Fernández Noroña para huir de la vieja e histórica tribuna de Xicoténcatl y ponerse a salvo de la furia de los tricolores.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa