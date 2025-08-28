Cancún vibra con arte y participación social en el Parque de la Equidad

Jóvenes y artistas urbanos se unieron para transformar con murales el patinódromo, acción respaldada por Agepro y ONU-Hábitat

Cancún.- Como parte de una iniciativa ciudadana canalizada a través del programa “La Voz del Pueblo”, de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se llevó a cabo la jornada artística en el patinódromo del Parque de la Equidad, donde el colectivo SUSTO CREW CANCÚN dio inicio al proyecto de mural comunitario que busca mejorar el entorno urbano y utilizar el arte para fortalecer el tejido social, acción respaldada por Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) y ONU-Hábitat.

Esta actividad da muestra del compromiso del gobierno humanista con corazón feminista, que encabeza la gobernadora Mara Lezama, para cerrar brechas de desigualdad y fortalecer el tejido social mediante proyectos que nacen desde la ciudadanía. El mural se enmarca en el convenio con ONU-Hábitat y refleja los principios del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

“El arte urbano es una forma poderosa de expresar la identidad de nuestras comunidades. Este mural no solo embellece el espacio, también representa el latido joven de Cancún, su creatividad y su fuerza colectiva”, expresó Carlos Flores Hidalgo, director general de la Agepro.

El mural, aún en proceso, contempla la creación de cuatro piezas de 24 metros cada una, que integran diseño, color, identidad local y participación vecinal. Como parte del avance, se realizó una jornada de convivencia donde niñas y niños intervinieron una sección del muro, en un ejercicio de inclusión y apropiación del espacio público. Se espera que en próximas fechas el mural sea concluido en su totalidad.