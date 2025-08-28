Se encienden alarmas por ola de robos a viviendas en Chetumal

Vecinos denuncian que es por falta de vigilancia policiaca

La creciente ola de robos a casa habitación en Chetumal ha encendido las alertas entre vecinos y autoridades locales. De acuerdo con reportes recientes, la falta de vigilancia efectiva en diversas colonias ha propiciado un incremento sostenido en este tipo de delitos, especialmente durante el día, cuando los propietarios se encuentran fuera por motivos laborales.

Las zonas con mayor incidencia delictiva incluyen: Del Bosque, Lagunitas, Solidaridad, Forjadores, Miraflores y López Mateos (identificada como la más vulnerable).

Vecinos de estas colonias han denunciado que la presencia policial es esporádica y limitada a ciertos horarios, lo que facilita la operación de grupos delictivos. La percepción general es que la vigilancia no está bien distribuida ni responde a patrones reales de riesgo.

Aunque existen rondines, estos no han logrado disuadir a los delincuentes. La mayoría de los robos se cometen entre las 7:00 y las 10:00 horas, aprovechando la ausencia de los residentes. A pesar de la gravedad del problema, muchas víctimas optan por no interponer denuncias, ya sea por desconfianza en las instituciones, temor a represalias o la creencia de que el proceso es burocrático e ineficaz.

Esta omisión limita la capacidad de respuesta de las autoridades, impide dimensionar el verdadero alcance del fenómeno y contribuye a la normalización del delito.

Vecinos como los de la colonia López Mateos han comenzado a organizarse mediante grupos de vigilancia vecinal y redes de comunicación para alertarse mutuamente. Sin embargo, insisten en que estas medidas no sustituyen la responsabilidad institucional de garantizar la seguridad pública.

“Las patrullas pasan cuando ya todo ocurrió. Necesitamos vigilancia constante, no solo presencia simbólica”, expresó una residente de la colonia Del Bosque.

Organizaciones civiles y líderes comunitarios han solicitado a las autoridades municipales y estatales:

– Reforzar los patrullajes en horarios críticos

– Redistribuir los recursos policiales según mapas de calor delictivo

– Promover campañas de denuncia ciudadana

– Implementar sistemas de vigilancia comunitaria con respaldo institucional

La ciudadanía exige acciones concretas para recuperar la confianza en el sistema de justicia y frenar el avance de la delincuencia en zonas habitacionales.

Casi 100 ambulantes retirados de Playa del Carmen

En un operativo coordinado por la Dirección de Fiscalización y Cobranza del municipio de Solidaridad, fueron retirados 92 puestos ambulantes que operaban sin autorización en el primer cuadro de Playa del Carmen. La acción busca recuperar espacios públicos, ordenar la actividad comercial y fortalecer la imagen urbana en zonas de alta afluencia turística.

El decomiso se realizó principalmente en Avenida 30, Avenida Juárez y Avenida CTM.

Estas vialidades concentran una alta densidad de comercio informal, lo que ha generado afectaciones al libre tránsito, molestias a residentes y deterioro visual en áreas estratégicas para el turismo.

Julián Álvarez, director de Fiscalización y Cobranza, informó que los puestos retirados no contaban con permisos vigentes y operaban en contravención a las disposiciones municipales. Reiteró que la actual administración no otorgará nuevas autorizaciones para comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, como parte de una política de recuperación del espacio público.

Empresarios del sector restaurantero y turístico han respaldado el operativo, al considerar que la proliferación de puestos informales afecta la experiencia de los visitantes y obstaculiza la movilidad peatonal. La intervención ha sido vista como un paso necesario para preservar la competitividad del destino.

Consumo de alcohol entre mujeres al alza

El consumo de alcohol entre mujeres en Quintana Roo ha registrado un incremento preocupante en los últimos meses, según datos de la Secretaría de Salud y organizaciones civiles. El fenómeno, que se concentra principalmente en la zona norte del estado, ha encendido alertas por sus implicaciones en salud pública, violencia de género y deterioro del tejido social.

De acuerdo con el boletín epidemiológico con corte al 25 de agosto de 2025, se han documentado 181 casos de intoxicación aguda por alcohol en el estado, de estos, 45 corresponden a mujeres. Además, se reportan 14 casos de cirrosis hepática alcohólica en mujeres

La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA) informó que el consumo entre mujeres ha aumentado un 203%, frente a un 95% en hombres. Este crecimiento ha sido abordado en el XIII Congreso del Área Quintana Roo II, donde se compartieron testimonios y estrategias de recuperación.

Especialistas atribuyen el incremento a múltiples factores:

– Estrés laboral y emocional

– Violencia doméstica

– Accesibilidad de bebidas alcohólicas en zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen

– Presión social y campañas publicitarias que vinculan el consumo con “empoderamiento femenino”

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Cancún también ha reportado un aumento en la demanda de atención por adicciones, especialmente entre mujeres adolescentes, donde el riesgo de dependencia temprana se ha vuelto más visible.

El consumo excesivo de alcohol está vinculado a Accidentes viales, violencia de género y problemas de salud mental como ansiedad y depresión

En respuesta, autoridades locales han implementado medidas como la reducción de horarios de venta de alcohol en Cancún desde junio de 2025.

Para atender esta problemática, Alcohólicos Anónimos ha reforzado su presencia en el estado con más de 100 grupos activos en la zona norte, del mismo modo, han puesto a disposición herramientas digitales para localizar grupos de apoyo en todo el país.

“Nuestro único objetivo es mantenernos sobrios y ayudar a otro alcohólico. No aceptamos dinero de fuentes externas y garantizamos la confidencialidad con el principio del anonimato”, señaló Jaime “N”, miembro activo de AA.