Colapsa drenaje de Cancún por crecimiento urbano desmedido

Siguen autorizando más complejos

En varias zonas, visitantes se topan con aguas negras corriendo a cielo abierto

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La joya turística de México, Cancún, se encuentra hundida en una crisis que huele mal, al colapsar en algunos puntos el sistema de drenaje pluvial y sanitario en zonas como las supermanzanas 23, 24 y 55 (Porto Bello) y zonas aledañas a la laguna.

En pleno corazón de la ciudad y en la zona hotelera, los visitantes que pagan miles de dólares por hospedaje, se topan con aguas negras corriendo a cielo abierto, como en la Yaxchilán, casi frente a la Secretaría del Bienestar.

El problema no es nuevo en temporada de lluvias, pero hoy es más evidente: colonias enteras tienen problemas o carecen de red de alcantarillado como sucede en la Región 92, a un costado de una escuela de niños especiales.

En donde existe, simplemente ya no funciona. Las autoridades siguen aprobando grandes construcciones, torres de renta y hoteles de más de tres niveles, como si la infraestructura soportara lo insostenible, sobre todo cerca del ayuntamiento.

Red de drenaje rebasada: ayuntamiento

El Ayuntamiento de Benito Juárez admitió que la red sanitaria quedó rebasada hace años. Pese a ello, continúan otorgando permisos de construcción que agravan el problema.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) reconoció en su informe 2025 que en temporada de lluvias la red revienta literalmente, provocando encharcamientos pestilentes en las calles más transitadas.

Incluso, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres encendió la alerta: Los malos olores en avenidas y playas están llegando a los turistas, con el riesgo de empañar la imagen internacional del destino.

Una “bomba de tiempo” ambiental

Ambientalistas advierten que lo que hoy huele mal, mañana será contaminación irreversible en los mantos freáticos y los arrecifes.

El gobierno del estado que encabeza Mara Lezama admitió hace unas semanas que el drenaje es un problema crítico, por lo que prometió inversiones y coordinación, pero la realidad en las calles de Cancún habla más fuerte y está pagando el precio del crecimiento desbordado.

Ambientalistas y pobladores de la Región 92, las 100, las 200, La Selva y Cielo Nuevo, en redes sociales, aseguran que las autoridades tardan más en reparar el problema, en que los vuelven a tener en los mismos puntos.

Señalan que mientras las autoridades discuten, las familias conviven a diario con aguas negras y mosquitos y los turistas con una postal que ningún folleto muestra: La ciudad que se ahoga en su propio drenaje.