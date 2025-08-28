Alto costo de servicios funerarios pega a muchas familias cancunenses

Realidad silenciosa de la economía social

El precio promedio de un funeral oscila entre 39 mil y 41 mil pesos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En medio de un entorno turístico vibrante y una economía en constante movimiento, una realidad silenciosa golpea a muchas familias cancunenses: el alto costo de los servicios funerarios. De acuerdo con asesores del programa de apoyo funerario en la ciudad, seis de cada diez familias se endeudan para cubrir los gastos derivados de un fallecimiento.

El precio promedio de un funeral en Cancún oscila entre 39 mil y 41 mil pesos, dependiendo del tipo de servicio, empresa contratada y condiciones del fallecimiento. Este monto incluye recolección del cuerpo, traslado, embalsamado, arreglo estético, ataúd, velación y cremación. Para muchas familias, estos gastos resultan imposibles de cubrir de manera inmediata, lo que las obliga a recurrir a créditos, préstamos informales o empeños.

María de Lourdes Olán Gómez, asesora del programa de previsión funeraria, explicó que aunque existe una creciente conciencia sobre la necesidad de prepararse para estos momentos, no todas las familias contemplan esta inversión en su planificación financiera.

“Cuando hay una persona de la tercera edad en casa, se debe estar preparado emocional y económicamente. Pero muchas veces no se piensa en lo que implica un funeral, y eso genera deudas que afectan a toda la familia”, señaló.

En el marco del Día del Adulto Mayor, especialistas en salud financiera y previsión social han insistido en la importancia de fomentar una cultura de anticipación. En Cancún, algunos programas permiten adquirir servicios funerarios desde 100 pesos semanales, con descuentos de hasta 14 mil pesos, lo que reduce el costo total a 27 mil pesos.

Estos esquemas son especialmente populares entre adultos mayores y sus familiares, incluso en comunidades migrantes en Estados Unidos, que adquieren los servicios para ser utilizados en México.

El endeudamiento por servicios funerarios no solo afecta el bolsillo, sino también la estabilidad emocional y logística de las familias. En momentos de duelo, la falta de previsión puede generar tensiones, decisiones apresuradas y gastos innecesarios.

Además, los costos varían ampliamente entre empresas, y no siempre existe claridad sobre lo que incluye cada paquete. En servicios básicos, una bóveda puede costar desde 1,395 pesos, pero los precios pueden elevarse rápidamente con servicios adicionales.

UMF No. 16 de Cancún ofrece servicio nocturno

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo incorporó al programa piloto de horario nocturno a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 16, de Cancún, estrategia diseñada para atender a las y los derechohabientes cuyos horarios laborales les impiden acudir a consulta en turnos matutino o vespertino.

Esta estrategia se implementó inicialmente en la UMF No. 11 de Playa del Carmen y se ha consolidado como referente nacional al ser pionero en establecer consultorios de medicina familiar en un tercer turno de 21:00 a 02:00 horas, con médicos familiares y personal de apoyo.

Actualmente, operan dos consultorios en Playa del Carmen y dos más en Cancún, beneficiando a una población estimada de 13 mil derechohabientes por consultorio.

Al respecto, el titular del IMSS en Quintana Roo, doctor Javier Michel Naranjo García, adelantó que se analiza la incorporación de más Unidades Médicas en la entidad, debido al éxito que ha tenido el programa, que hoy es ejemplo a nivel nacional.

“Con esto bajamos la presión del turno matutino y el servicio es más fluido: el paciente llega, recibe su consulta, la valoración, sale con su receta y, lo más importante, la receta se surte en ese momento”, destacó.

Naranjo García subrayó que esta estrategia responde a la necesidad de aprovechar la infraestructura existente y ampliar la capacidad de atención sin esperar la construcción de nuevas unidades.

“Con este esfuerzo logramos dar respuesta a quienes trabajan en horarios extendidos, principalmente en sectores como la hotelería y el comercio”, finalizó.