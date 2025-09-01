Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Cancún

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Con el propósito de fortalecer la presencia de México en los mercados internacionales, se presentó en Toronto, Canadá, el Roadshow de Promoción Turística, encabezado por el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística, Miguel Aguiñiga Rodríguez, en representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Como parte de la agenda, Aguiñiga Rodríguez sostuvo un encuentro con el Cónsul General de México en Toronto, Embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo, acompañado de delegados estatales. Durante esta reunión se subrayó la relevancia de la relación bilateral entre México y Canadá, destacando a Toronto como una plataforma clave para incrementar la conectividad y los flujos de visitantes hacia diversos destinos de nuestro país.

Aguiñiga Rodríguez refirió que, con lo anterior, México refuerza su liderazgo como uno de los destinos turísticos más fascinantes del mundo en la ciudad de Toronto, considerado uno de los principales polos emisores de turistas hacia México.

Explicó que en el roadshow tiene como propósito, no sólo fortalecer la presencia de México en el mercado canadiense, sino también consolidar nuevas oportunidades de negocio y alianzas estratégicas que generen beneficios compartidos para ambas naciones, y cuenta con la participación de representantes de distintas entidades federativas, el Grupo Mundo Maya y empresas nacionales.

Asimismo, la comitiva mexicana se reunió con ejecutivos de las aerolíneas Sunwing y Aeroméxico, representados por Rebeca del Río, directora de Alianzas Estratégicas de Sunwing Vacation Group y Michele Martinson, directora de Aeroméxico Canadá y Bernardo González, gerente de Mercado.

Las y los asistentes analizaron opciones para ampliar rutas y aumentar frecuencias aéreas; lo anterior con la finalidad de abrir mayores posibilidades para que más canadienses descubran la riqueza cultural, natural y gastronómica que México ofrece en cada región.

Por otra parte, la comitiva encabezada por el representante de la Secretaría de Turismo presentó el seminario “Meet México”, donde las y los representantes de los estados presentaron a agencias, tour operadores, cámaras de comercio e importantes aliados estratégicos, los atractivos gastronómicos, culturales y naturales que hacen de México un imperdible del turismo mundial.

Del mismo modo, los expositores destacaron que México y Canadá, junto con Estados Unidos, serán países sede de la Copa del Mundo 2026, un evento que generará una derrama económica sin precedentes y que se vislumbra como una oportunidad extraordinaria para consolidar a Norteamérica como la región turística más atractiva y dinámica del mundo.

Las y los asistentes a este roadshow pudieron conocer de primera mano el atractivo turístico, Tren Maya, una de las obras más emblemáticas para la transformación turística y la integración del sureste mexicano, que permite hacer del turismo un motor de Prosperidad Compartida, tal y como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje, Miguel Aguiñiga reconoció y agradeció el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya colaboración ha sido fundamental para llevar a cabo este tipo de acciones de promoción internacional.

Dio a conocer que el 58 por ciento de los viajeros provenientes de este país arriba al aeropuerto de Cancún, el 18 por ciento llega a Puerto Vallarta, un 7 por ciento a Los Cabos, mientras que el 18 por ciento restante se distribuye en otros aeropuertos. Estas cifras reflejan la necesidad de diversificar la oferta, generar nuevas rutas y acercar a los turistas canadienses a la riqueza y variedad de destinos que México tiene en cada región.

Acompañaron al titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística la subsecretaria de Promoción y Operación Turística de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Michelle Aguilar Ramos; el director general de Equipamiento Turístico de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Manuel Zepeda Mata; el director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Carlos David Jacinto Ortiz; el director de Turismo del Municipio de Batopilas, Chihuahua, Marco Iván Fernández Carrejo; el director general de Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; el gerente de Mercadotecnia de Tren Maya, Victor Omar Lavin Sansores; entre otros.

En Cancún, por otra parte, durante la bienvenida en la inauguración del XXII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Cancún 2025, la Presidenta Municipal, de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, resaltó el liderazgo de las féminas, sobre todo las que se desempeñan en el ámbito empresarial porque contribuyen a dejar una importante derrama económica que beneficia a todo su entorno social.

“Es un orgullo que nuestra ciudad sea sede de este evento que reúne a más de mil mujeres que están moviendo la economía de México, crean empleos, innovan, sostienen comunidades enteras y no se rinden. Qué este encuentro sea inspiración fuerza y alianza para seguir rompiendo techos de cristal, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todas y todos”, dijo.

En presencia de la gobernadora Mara Lezama, la Primera Autoridad Municipal celebró que dicho evento proyecta a Cancún no solo como el destino turístico líder de México y de Latinoamérica, sino como motor de emprendimiento y liderazgo empresarial para este sector, ya que el 70 por ciento de las nuevas empresas registradas hace dos años fueron lideradas por este sector poblacional.

También, destacó que junto con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora, trabajan juntas en equipo y abren caminos para que muchas niñas y jóvenes sueñen en grande y lleguen más lejos en sus metas, por lo que dicho congreso es una oportunidad para que compartan experiencias y sigan tejiendo redes para consolidar sus proyectos.

Ahora, déjeme comentarle del incremento de fraudes vía internet. Recientemente se ha identificado un incremento en mensajes fraudulentos relacionados con supuestos préstamos otorgados por instituciones gubernamentales. Esta campaña ha circulado desde principios de año cuando se lanzó el programa oficial del gobierno denominado “Préstamo Bienestar 2025”. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, explicó cómo operan este tipo de engaños que suplantan a instituciones oficiales para estafar a la población mexicana.

Esos mensajes circulan principalmente por redes sociales y en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde contactan a los usuarios para ofrecer créditos falsos en condiciones engañosas. “Los ciberdelincuentes se aprovechan de la necesidad económica de las personas y de su confianza en programas sociales, para suplantar a dependencias oficiales y robar datos personales y dinero. Es fundamental que la población verifique siempre que se trata de una institución registrada y confiable antes de entregar cualquier información”, comentó David González, investigador de seguridad informática del laboratorio de ESET Latinoamérica.

El programa del gobierno ofrece montos entre 6 mil y 45 mil pesos con requisitos alcanzables para cualquier persona en México. La temporada vacacional es una de las preferidas para los ciberdelincuentes porque las personas están distraídas o más dispuestas a gastar, por lo que recurren a financiamiento extra.

Desde ESET comparten algunas recomendaciones para evitar ser víctima de estos fraudes:

No compartir datos personales por teléfono, redes sociales o mensajes. No abrir enlaces de números desconocidos porque estos pueden enviar a páginas fraudulentas que lo único que buscan es robar la información. No realizar depósitos para activar tarjetas o liberar préstamos. Verificar la información en canales oficiales y reportar cualquier intento de fraude o extorsión. Usar contraseñas seguras y activar el doble factor de autenticación en tus redes. Contar con una solución de antivirus para bloquear la descargar de documentos que puedan contener malware del tipo infostealer, spyware o troyanos. Además de alertar de páginas poco fiables o que suplantan la identidad de dependencias como la de la Finabien.

Los ciberdelincuentes se manejan siempre bajo 2 ejes principales: temáticas y temporadas; incluso cuando hacen una combinación de ambos, su tasa de éxito incrementa. Por eso es importante estar atento a estas recomendaciones y nunca bajar la guardia.

Entre las modalidades detectadas se encuentra los mensajes falsos en redes sociales que prometen un “Crédito del Bienestar” sin requisitos o con solicitudes como depósitos por conceptos como comisiones o seguros que nunca se reembolsan.

También se contactan por llamadas o mensajes de textos que solicitan datos personales para renovaciones, adeudos o depósitos para la activación de tarjetas o liberación de préstamos.

Una técnica más son los enlaces que se distribuyen por chats o redes sociales que dirigen a páginas web que suplantan a dependencias oficiales para obtener datos bancarios o personales mediante formularios engañosos.

“Una vez que los delincuentes obtienen los datos, comienzan a acosar a la persona y a sus contactos, exigiendo pagos bajo amenazas. Además de ser un fraude financiero, también es un mecanismo de extorsión y presión psicológica. Ninguna dependencia del gobierno solicita pagos para otorgar un préstamo. Si te piden dinero por adelantado, es una señal de alerta”, agrega el investigador de ESET. Los riesgos asociados a estas prácticas son: la pérdida de dinero, extorción, el robo de identidad, entre otros; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde