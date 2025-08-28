Habilitan refugios para mascotas en todos los municipios del estado

Ante temporada de huracanes

Medida impulsada por la Coordinación Estatal de Protección Civil

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.— En una acción pionera a nivel nacional, el estado de Quintana Roo ha implementado refugios temporales pet friendly en sus 11 municipios, con el objetivo de proteger tanto a los ciudadanos como a sus mascotas durante la temporada de huracanes. Esta medida, impulsada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, responde a la creciente necesidad de garantizar espacios seguros e inclusivos ante fenómenos hidrometeorológicos.

Durante la temporada de huracanes 2025, que se extiende hasta el 30 de noviembre, se han habilitado un total de 810 refugios en todo el estado, de los cuales al menos uno por municipio está acondicionado para recibir animales domésticos junto a sus tutores.

En el caso de Benito Juárez, el refugio designado es la escuela Ek Balam, ubicada en la supermanzana 247 del Fraccionamiento Villas Otoch, con capacidad para albergar a más de 60 perros, gatos y otros animales de compañía.

Gracias al apoyo del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), cada refugio pet friendly ha sido dotado con kits de atención que incluyen 10 jaulas plegables, botiquines de primeros auxilios veterinarios, arena para gatos, alimento y platos, artículos de limpieza, además de correas y accesorios básicos

Durante la temporada de huracanes 2024, Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en ofrecer refugios temporales para mascotas, logrando resguardar a 211 animales junto con sus dueños. Para este año, se han reforzado las medidas preventivas y se mantiene un monitoreo constante del Atlántico, ante la previsión de entre 13 y 17 fenómenos hidrometeorológicos.

Guillermo Núñez Leal, titular de Protección Civil estatal, destacó que esta estrategia busca evitar la separación de familias durante una emergencia, promoviendo la resiliencia comunitaria y el bienestar animal. “Todos los municipios cuentan con espacios preparados para recibir a las mascotas junto con sus dueños. Estamos difundiendo estas medidas para que la población esté informada y actúe con responsabilidad”, señaló