Tren Maya movilizaría 8 millones de personas en la región mesoamericana

Ampliación hacia Guatemala y Belice

Transportaría 12 mil ton de carga, generando un impacto económico superior a los 60 mdd

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La ampliación del Tren Maya hacia Guatemala y Belice, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con los gobiernos de ambos países, abre una nueva etapa en la conectividad regional. De concretarse el proyecto, se estima que podría movilizar a más de ocho millones de personas y transportar 12 mil toneladas de carga, generando un impacto económico superior a 60 millones de dólares solo en mercancías.

El presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, destacó que esta expansión ferroviaria no solo detonará el turismo internacional, sino que también fortalecerá las cadenas de suministro entre México, Guatemala y Belice. La visión compartida es la creación de un corredor multidestino, que combine playas caribeñas, patrimonio maya y turismo comunitario.

“Belice tiene playas maravillosas, la Riviera Maya cuenta con infraestructura hotelera de primer nivel, y Guatemala ofrece el corazón del mundo maya: Tikal y su cultura viva”, señaló Harris Whitbeck, ministro de Turismo guatemalteco.

Según estimaciones preliminares, la ampliación del Tren Maya podría abaratar el costo del pasaje hasta en un 30% y reducir el traslado de carga en un 60%, lo que representa una ventaja competitiva para el comercio exterior. Aunque el proyecto aún no cuenta con financiamiento definido, se contempla recurrir a fondos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o esquemas de inversión verde.

El plan maestro incluirá la delimitación de rutas, protección de áreas naturales y diseño de experiencias turísticas lideradas por comunidades locales, sin afectar reservas ecológicas5.

La ruta ampliada conectaría puntos estratégicos como Ciudad Hidalgo (Chiapas), Tecún Umán (Guatemala) y Las Flores (Petén), integrando el Tren Maya con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec5. Esta interconexión busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso del entorno y centrado en la justicia social.

Además, los tres países firmaron el “Convenio Calakmul” para proteger 5.7 millones de hectáreas de selva maya y más de 7 mil especies, en paralelo al desarrollo ferroviario.

2×1 en boletos para estudiantes

En un esfuerzo por fomentar el turismo estudiantil y acercar a las nuevas generaciones a la riqueza cultural del sureste mexicano, el Tren Maya ha lanzado una promoción especial de 2×1 en boletos, exclusiva para estudiantes nacionales. La oferta estará vigente hasta el 31 de agosto de 2025, coincidiendo con el cierre del periodo vacacional de verano.

La promoción está dirigida a estudiantes mexicanos de cualquier nivel educativo, quienes deberán presentar su credencial vigente directamente en las taquillas de las estaciones o en los puntos de venta físicos autorizados. La medida busca garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo merecen, promoviendo el acceso equitativo a una experiencia ferroviaria única.

“Es una oportunidad para que los jóvenes conozcan el patrimonio natural y arqueológico del sureste sin que el costo sea una barrera”, señalaron voceros del Tren Maya en redes sociales.

El Tren Maya conecta los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, atravesando selvas, zonas arqueológicas, ciudades coloniales y playas caribeñas. Desde su inauguración en diciembre de 2023, ha transportado a más de 1.5 millones de pasajeros, con un crecimiento del 74% en 2025 respecto al año anterior.

Los boletos en clase turista oscilan entre $74 y $243 pesos, mientras que en clase premier pueden llegar hasta $420 pesos, dependiendo del tramo y el perfil del viajero. Con la promoción 2×1, los estudiantes pueden recorrer la región por menos de $40 pesos por persona en algunos trayectos.

En paralelo, el Tren Maya mantiene descuentos permanentes del 50% para personas adultas mayores y con discapacidad, consolidando su perfil como infraestructura incluyente.