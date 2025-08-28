QRoo es potencia turística en toda la región de Latinoamérica

Destacan empresarios y autoridades

Alcanza niveles de ocupación y dinamismo económico comparables con Las Vegas y Orlando

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo se posiciona como uno de los destinos turísticos más sólidos de América Latina, gracias a su crecimiento sostenido en infraestructura hotelera, generación de empleo y conectividad internacional. Así lo afirmó el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), al destacar que el estado ha alcanzado niveles de ocupación y dinamismo económico comparables con polos globales como Las Vegas y Orlando.

Javier Carlos Olvera, presidente reelecto del CCE del Caribe, aseguró que “Quintana Roo es un estado con muchísima fuerza. Sorprende la cantidad de trabajo que se está generando desde todas las empresas, así como del gobierno del estado. Somos un destino muy grande, del tamaño de Las Vegas u Orlando, y el más sólido de América Latina”.

Según el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Quintana Roo ocupa el segundo lugar nacional por el tamaño de su PIB turístico, que representa el 12.5% del total estatal.

El estado también se ubica en el tercer sitio nacional por el mayor porcentaje de población económicamente activa, con una tasa de participación laboral del 67%.

La tasa de desocupación se mantiene en apenas 2.8%, lo que refleja una alta demanda de trabajadores en el sector servicios y hotelería.

La expansión hotelera continúa a ritmo acelerado, con nuevos desarrollos en zonas como Costa Mujeres, Tulum y Bacalar.

Pese a los vaivenes estacionales, el sector turístico mantiene una demanda laboral superior a la oferta, lo que ha obligado a empresas y autoridades a reforzar programas de capacitación, vivienda y movilidad para trabajadores. La gobernadora Mara Lezama ha destacado que proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Puente Nichupté están fortaleciendo la infraestructura y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo.

Mantenimiento integral de panteones

Con el objetivo de dignificar los espacios de descanso eterno y brindar condiciones adecuadas a las familias que visitan a sus seres queridos, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco anunció una estrategia integral para mejorar la imagen de los panteones municipales de Chetumal. La iniciativa contempla acciones de limpieza profunda, rehabilitación de infraestructura y mantenimiento permanente en los cementerios “Campos del Recuerdo” y “Panteón Civil Municipal”.

La presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández encabezó un recorrido de supervisión por ambos espacios, acompañada del síndico municipal Omar Rodríguez Martínez y directores de diversas áreas operativas. Durante la visita, se realizó un levantamiento técnico para identificar las zonas más afectadas por maleza, acumulación de residuos, deterioro de caminos internos y falta de iluminación2.

Acciones contempladas en el plan:

– Limpieza general de pasillos, tumbas y áreas comunes

– Poda de árboles y desramado para mejorar la visibilidad

– Rehabilitación de luminarias y bancas

– Recolección de basura y desechos sólidos

– Jornadas comunitarias de mantenimiento mensual

Luis Gamero Barranco, secretario general del municipio, informó que se han sumado brigadas de Servicios Públicos, Mercados y Panteones, además de voluntarios ciudadanos, para ejecutar las labores de saneamiento. “Queremos que estos espacios estén en óptimas condiciones no solo en fechas emblemáticas como el Día de Muertos, sino de forma permanente”, señaló.

El panteón “Campos del Recuerdo” recibirá atención prioritaria por ser el más concurrido, mientras que en la comunidad de Calderitas se trabaja en conjunto con ejidatarios para ampliar la capacidad del cementerio local. Se contempla la cesión de un área adicional para responder al crecimiento poblacional y garantizar un servicio digno a largo plazo.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del compromiso de transformación urbana en Othón P. Blanco, y responden al llamado ciudadano para rescatar espacios públicos que, además de su valor simbólico, representan un punto de encuentro comunitario. “Mejorar la imagen de los panteones es también honrar la memoria de quienes nos precedieron”, afirmó.