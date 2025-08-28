Aeropuerto de Tulum prevé crecimiento del 7% este 2025

A menos de dos años de su inauguración

Se consolida como eje estratégico de la conectividad del Caribe mexicano

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- A menos de dos años de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum proyecta movilizar 1.32 millones de pasajeros al cierre de 2025, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al año anterior. Esta cifra consolida a la terminal como uno de los proyectos más exitosos del último sexenio, en contraste con otras obras de infraestructura que aún enfrentan desafíos de rentabilidad.

Desde su apertura el 1 de diciembre de 2023, el aeropuerto ha registrado más de 17,543 vuelos y actualmente opera 30 conexiones aéreas diarias. Su oferta incluye:

– Destinos nacionales: Ciudad de México (AIFA), Monterrey y Guadalajara.

– Destinos internacionales: Atlanta, Miami, Dallas, Houston (EE. UU.) y San José (Costa Rica).

Para la temporada invernal de 2025, se prevé la incorporación de hasta 15 nuevos destinos internacionales, operados por nueve aerolíneas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Canadá.

Según datos presentados por Isidoro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Tulum figura entre las rutas con mayor factor de ocupación, junto con Mérida, Ixtepec, Guadalajara y San José del Cabo. Este comportamiento refleja:

– El atractivo turístico de Tulum como destino de alto valor.

– La efectividad de la infraestructura aeroportuaria para atender la demanda.

– La apuesta federal por descentralizar la conectividad aérea en el país.

En su primer mes de operaciones (diciembre de 2023), el aeropuerto transportó cerca de 40 mil pasajeros; en 2024, la cifra ascendió a 1.23 millones, y hasta julio de 2025 ya se contabilizan 747,676 viajeros, sumando un total de 2.02 millones de pasajeros desde su apertura.

Aunque algunas rutas internacionales, como la conexión con Frankfurt, han sido canceladas por ajustes en la oferta y demanda, el aeropuerto mantiene su proceso de consolidación. Empresarios del sector turístico destacan el dinamismo logrado en tan poco tiempo, y señalan que el Felipe Carrillo Puerto se ha convertido en un nodo estratégico para el turismo nacional e internacional.

Gastronomía: motor de identidad y economía

En medio de una temporada vacacional marcada por la búsqueda de experiencias auténticas, los festivales gastronómicos se consolidan como una de las estrategias más efectivas para dinamizar el turismo y fortalecer la economía local en Quintana Roo. De acuerdo con la asociación Cocineros de Quintana Roo, estos eventos han generado una derrama económica significativa, con incrementos de entre 5% y 10% en ingresos para restaurantes durante el verano.

Desde el Festival del Mero en Isla Mujeres hasta el Festival de la Langosta en Tulum y Punta Allen, los encuentros culinarios celebran la riqueza gastronómica del Caribe mexicano. Además de atraer visitantes nacionales e internacionales, promueven el consumo de productos locales como:

Miel de comunidades mayas.

Piña, papaya y frutas tropicales.

Pescados y mariscos sustentables.

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de Cocineros de Quintana Roo, destaca que “el turismo gastronómico no solo atrae visitantes, también genera ingresos que benefician a restauranteros, productores y comunidades locales”.

Más allá del impacto económico, los festivales fomentan la colaboración entre restauranteros, hoteleros, cooperativas y autoridades. En zonas como Donceles 28, en Cancún, se han impulsado eventos con enfoque comunitario, donde excolaboradores del sector turístico emprenden en el ámbito culinario.

El subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico, Andrés Aguilar Becerril, subraya que estos festivales buscan “empoderar a las comunidades locales en respuesta a la presión turística y de renta vacacional, teniendo como bandera el arte culinario”.

Como parte de una estrategia más amplia, se ha lanzado el distintivo “Con Sabor Caribe Mexicano”, que busca posicionar la cocina quintanarroense en el mapa gastronómico global. Este sello reconoce prácticas sustentables, ingredientes locales y propuestas culinarias con identidad cultural.

Además, plataformas digitales y rentas vacacionales han comenzado a promover experiencias gastronómicas como parte de su oferta, incentivando a los turistas a consumir en restaurantes locales en lugar de supermercados.