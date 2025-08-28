Hay cero tolerancia a las “chelerías” en tianguis de Ecatepec: Azucena Cisneros

Encuentro con 150 dirigentes de comerciantes

Ecatepec, Méx.- Hay tolerancia cero a la instalación de “chelerías” en los tianguis de Ecatepec, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, al reunirse con 150 dirigentes de 308 tianguis que se instalan de lunes a domingo en este municipio.

Frente a los comerciantes, reunidos en el Auditorio de los Nueve Pueblos, la alcaldesa solicitó ayuda de a de veras, pues “ningún tianguis puede seguir tolerando las chelerías” al señalar que se han registrado episodios de violencia en torno a estos establecimientos.

Puntualizó que el gobierno municipal inició un proceso para no permitir la venta de bebidas alcohólicas en las fiestas patronales y, de acuerdo a información de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, se redujeron 65 por ciento las carpetas de investigación en los festejos de San Cristóbal, en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que en Santo Tomás disminuyó 54 por ciento y en San Pedro 5 por ciento, pero tuvo 10 días más de fiesta.

La alcaldesa recordó que 60 por ciento de los ecatepenses viven del comercio y añadió que cuentan con el respaldo del gobierno municipal, por ello se trabaja para mejorar los entornos de los tianguis y no hay autorización para la instalación de algún otro más o la ampliación de los existentes.

Durante la reunión, el tesorero municipal, Alejandro Hernández Aguilar, anunció que la Administración 2025-2027 trabaja para la transición a un gobierno digital, por lo que en la actualidad ya se están realizando trámites en línea, a fin de evitar los actos de corrupción y ser más transparentes, razón por la que anunció que los tianguistas ya pueden acudir a la Tesorería a realizar su pago de manera mensual.

Fernando Martínez Vargas, director de Tianguis, Mercados y Vía Pública, reconoció que este sector se ha regularizado, por lo que se incrementó 60 por ciento la recaudación por concepto de tianguis, además de que se implementó el programa “Limpia tu tianguis”, a través del cual mejoran la infraestructura de las colonias donde se instalan.