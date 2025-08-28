Anuar Azar: transparente, el cambio en los comités municipales del PAN

Llamado a participar

Por Arturo Baena

Valle de México.- Como siempre lo ha hecho, el Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, realizará de manera transparente y democrática el cambio en los comités municipales de ese instituto político.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal, Anuar Azar Figueroa, luego de asegurar que el CDE aprobó la convocatoria para renovar sus comités municipales en la entidad.

Anuar Azar convocó e invitó a todas y todos los panistas a registrarse para que participen en el proceso de renovación de los comités municipales que se llevará a cabo antes de que termine este mes.

“Estos procesos se deben vivir como una gran oportunidad para ser lo que nos hace diferentes y distinguibles a los demás partidos políticos» dijo.

El también diputado destacó: “nosotros sí tomamos en cuenta a nuestra militancia. Para nosotros un militantes panista es importante que tenga este espacio de expresión política y su voto, proyecto y su forma de pensar tiene voz y tiene forma”.

Finalmente, Anuar Azar, adelantó que los procesos electorales para la renovación de las dirigencias municipales, se llevarán a cabo de manera ordenada y democráticamente.