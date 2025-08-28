Revista Alcaldes de México otorga reconocimiento a Isaac Montoya

Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales

Naucalpan, Méx.- La revista Alcaldes de México otorgó al presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2025, en reconocimiento al trabajo realizado por la administración municipal, que logró una recaudación histórica en los primeros meses del arranque de este nuevo gobierno.

Este galardón distingue a Naucalpan como un municipio referente a nivel nacional y refleja la confianza de las y los naucalpenses en un gobierno honesto, cercano y con principios, que convierte la esperanza en resultados concretos.

El presidente municipal señaló que este reconocimiento es compartido con el pueblo de Naucalpan, “porque cada avance y cada logro es fruto de la confianza ciudadana y del esfuerzo colectivo por transformar la vida pública del municipio”.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la revista Alcaldes de México y reconoció su labor por visibilizar el trabajo de los gobiernos locales en todo el país.

Con esta distinción, Naucalpan reafirma su compromiso de seguir trabajando para que la justicia social y la dignidad lleguen a cada rincón del municipio.