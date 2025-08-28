Coordinación entre los gobiernos de Tlalnepantla y Azcapotzalco

Tlalnepantla, Méx.-Seguridad, poda, mantenimiento y sustitución del alumbrado público, bacheo, retiro de vehículos abandonados y desazolve, son algunas de las tareas que realizan los gobiernos de Tlalnepantla y de la alcaldía Azcapotzalco como parte de un Convenio de Colaboración con el que se busca beneficiar a habitantes de la zona limítrofe. En la Unidad Habitacional El Rosario, el alcalde Raciel Pérez Cruz destacó que el objetivo principal de este convenio es mejorar la vida y el bienestar de la ciudadanía de Tlalnepantla y Azcapotzalco. “Compartimos realidades, servicios, infraestructura urbana y muchos otros puntos de convergencia, por eso estamos aquí, para que esta coordinación pueda sostenerse y reditúe en resultados de alto impacto”, comentó Pérez Cruz. La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Nuñez Reséndiz celebró que este acuerdo permitirá intervenir en las comunidades colindantes y esto permitirá transformar ambos territorios.

Ante vecinos de ambas localidades, Núñez Reséndiz apuntó que “las problemáticas no tienen límite, estás se comparten entre las dos demarcaciones y hoy tenemos una visión metropolitana que nos permite aprovechar las condiciones con un gran compañero como lo es el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz