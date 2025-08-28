Delfina Gómez reafirma su respaldo a mujeres en zonas con Alerta de Género

Entrega de tarjetas “Unidas Contigo”

En la entidad operan 93 Unidas y 37 Centros Libre que brindan atención integral a las mexiquenses

Toluca, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó más de mil 100 tarjetas del programa “Unidas Contigo”, dirigidas a mujeres de los once municipios con Alerta de Violencia de Género. Este apoyo económico permitirá a las beneficiarias continuar con sus procesos psicoterapéuticos y jurídicos, fortaleciendo su autonomía y garantizando su derecho a una vida libre de violencia.

“Como titular del Poder Ejecutivo tengo la obligación legal de respetar y hacer respetar la ley, y más aún como mujer mexiquense, el deber moral de estar a su lado, defender sus derechos y ayudarlas a alcanzar una vida plena, tranquila y feliz”, señaló la Gobernadora.

El programa forma parte de la estrategia integral Unidas Contigo, que atiende a mujeres mayores de 18 años en situación de violencia. Actualmente, en el Estado de México operan 93 Unidas que brindan apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social, además de 37 Centros Libre impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde también se ofrecen servicios educativos y de emprendimiento.

La Secretaria de las Mujeres, Mónica Chávez Durán, recordó que 8 de cada 10 mexiquenses mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, y que 41% de quienes inician una denuncia no la concluyen por falta de recursos o de redes de apoyo, de ahí la importancia de este programa.

Mujeres con Bienestar suma 2 mil nuevas beneficiarias

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las mexiquenses, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez incorporó a dos mil beneficiarias del sur del Estado de México al programa Mujeres con Bienestar.

La Secretaría de Bienestar entregó tarjetas a mujeres de once municipios de la región: Amanalco, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Temascaltepec, Valle de Bravo, Tlatlaya, Luvianos, Amatepec, Tejupilco y Almoloya de Alquisiras.

El titular del ramo, Juan Carlos González Romero, subrayó que este apoyo, que llega ya a 650 mil mujeres en la entidad, reconoce la labor diaria que realizan en sus hogares y con sus familias, mediante un beneficio bimestral de 2 mil 500 pesos.

Además del respaldo económico, las beneficiarias acceden a servicios de salud, educación y acompañamiento para fortalecer su autonomía, lo que contribuye al desarrollo integral de sus comunidades. De manera simbólica también se entregaron despensas, así como sillas de ruedas y andaderas dentro de los programas Alimentación para el Bienestar y Servir para el Bienestar.