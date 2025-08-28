Anuncia construcción de nueva línea de Mexibús en Nezahualcóyot

Vicente Villada-Panteón de Los Rosales

Naucalpan, Estado de México.- La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció la construcción del Mexibús Vicente Villada-Panteón de Los Rosales en el municipio de Nezahualcóyotl; obra que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Con una inversión de 600 millones de pesos, este sistema de transporte forma parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), indicó que la nueva línea del Mexibús se sumará a la línea troncal Metro Pantitlán-Chimalhuacán, mejorando la movilidad en el Valle de México.

Explicó que el carril confinado se construirá en 3.5 kilómetros de la Avenida Chimalhuacán, del municipio de Nezahualcóyotl y estará integrado por siete estaciones: Adelita, Carmelo Pérez, Norteña, Me voy, Tepozanes, Secundaria 36 y CBTIS 6.

Este tramo, será atendido por 31 autobuses articulados de última generación, con baja emisión de contaminantes, que tendrán la capacidad de transportar a 48 mil usuarios todos los días.

Con esta obra se atiende una alta demanda del servicio con unidades modernas, además de que se convierte en una opción más eficiente, rápida y cómoda, que dignifica los desplazamientos de los usuarios y el entorno urbano, con mayor iluminación, pasos peatonales, andadores y seguridad.

Mencionó que una vez que se tengan los estudios costo-beneficio, la obra podría estar concluida a finales del próximo año.

Gustavo Viurquiz, Director General de Movilidad Zona IV, dijo que con la nueva línea del Mexibús dejarán de circular por la avenida Chimalhuacán un aproximado de 300 unidades de transporte público concesionado, con lo que se agilizará el tránsito vehicular en esta importante vialidad de Nezahualcóyotl.

Mencionó que, concesionarios de seis empresas de transporte, han manifestado su interés por incorporarse al proyecto del Mexibús, lo que mejorará la movilidad en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán.