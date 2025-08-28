Centro de Día del IMSS consolida atención integral de las personas mayores

Promueve el derecho al cuidado

enfoque de derechos humanos y capacitación a personas cuidadoras

El Centro de Día del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una acción estratégica dentro del Sistema Nacional de Cuidados del gobierno federal, al ofrecer un modelo de atención comunitaria para las personas mayores que promueve el derecho al cuidado con corresponsabilidad entre Estado, familias y sociedad.

La doctora Magdalena Castro Onofre, titular de la Coordinación de Bienestar Social del IMSS, destacó que contribuye a visibilizar y redistribuir las tareas de cuidado, y aliviar la sobrecarga que enfrentan las personas cuidadoras informales, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.

“El Centro de Día es un modelo de atención social del IMSS que brinda servicios comunitarios no institucionalizados a personas mayores, centrados en la prevención del deterioro funcional, el autocuidado y la participación. Ofrece actividades educativas, culturales, recreativas y de desarrollo personal, con enfoque gerontológico y bajo supervisión de personal especializado para la atención de actividades de la vida diaria”, dijo.

Este programa, que se encuentra en fase piloto, comenzó a operar en enero de 2023 en el Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM) en la Ciudad de México,

dirigido a personas derechohabientes mayores de 60 años que requieren apoyo para realizar actividades de la vida diaria.

Con este modelo de atención social, el IMSS ha consolidado una política integral para la atención de las personas mayores, basada en la promoción de la salud, la prevención del deterioro funcional y el acceso progresivo al cuidado.

La Dra. Castro Onofre indicó que el programa tiene la capacidad para atender hasta 30 personas, con un equipo multidisciplinario conformado por personal médico, de enfermería, trabajo social, psicogeriatría, técnicos en cuidado de personas mayores en formación, así como residentes y estudiantes de enfermería, otras disciplinas de carácter social incluyen activadores físicos, terapia ocupacional.

Destacó que también se imparte formación técnica en modalidad presencial a través del Diplomado “Cuidadores gerontológicos”, impartido en el CASSAAM/Centro de Día, el cual está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por la plataforma CONOCER, para la certificación en el estándar de competencia ECO669 “Cuidado básico de la persona mayor en domicilio”.

“Esta política incluye además la formación y certificación de personas cuidadoras en la plataforma CLIMSS de educación y cursos masivos en línea totalmente gratuitos, donde tenemos una opción importante para poderse capacitar de manera virtual”, dijo.

La especialista resaltó que el IMSS participa activamente en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados en coordinación con instituciones como el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud y de las Mujeres, además de contar con colaboraciones internacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo.

“El cuidado de las personas mayores es un derecho humano que debe garantizarse de manera digna, profesional y corresponsable. Reconocer el valor de quienes cuidan -en su mayoría mujeres- y brindarles formación, acompañamiento y descanso, todo esto es clave para construir una sociedad más justa y solidaria”, afirmó.