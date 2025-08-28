Suspende EU ingreso libre de impuestos a mercancias con valor inferior a 800 dls

Termina exención fiscal

Se deberá pagar cuota del 10% al 50% a partir de este viernes

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Orden Ejecutiva 14324, suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, exención conocida como “de minimis”. Esta medida aplica no solo para México sino para todos los países, por lo que, a partir del 29 de agosto de 2025, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías.

Por este motivo, Correos de México suspendió de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos desde el pasado miércoles, en tanto se definen los nuevos procesos operativos. En este sentido, México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos.

La SRE afirmó que México mantiene un diálogo abierto con autoridades estadounidenses, así como con organismos postales internacionales, con el objetivo de crear mecanismos que posibiliten la reanudación de los servicios en condiciones ordenadas.

México reiteró el compromiso de defender los intereses de sus ciudadanos a través de la negociación internacional y la colaboración conjunta. La expectativa oficial es que, conforme avancen las negociaciones y el diseño de los nuevos procesos, los servicios de envío puedan restablecerse para beneficio de los usuarios binacionales y del flujo comercial postal entre los países.

Con la suspensión de la exención, los envíos que se realicen a Estados Unidos incurrirán en cargos que van del 10% al 50% de su valor declarado o, durante los próximos seis meses, un arancel fijo de 80 a 200 dólares por paquete. Miles de mexicanos envían cada año paquetes a Estados Unidos, destinados principalmente a amigos y familiares en el país.

¿Qué es la exención de “minimis”?

La exenció de “minimis” es una regla que permite la importación de bienes de bajo valor a Estados Unidos sin el pago de aranceles. Establecida en 1938, la exención ha sido modificada a lo largo de los años, permitiendo desde 2016 que los paquetes valorados en 800 dólares o menos ingresen sin pagar impuestos.

La exención ha facilitado el comercio internacional, especialmente en el comercio electrónico, al permitir que los consumidores estadounidenses compren productos de todo el mundo sin enfrentar complicaciones arancelarias.

Aranceles han afectado así a México

La eliminación de la exención “de minimis” se suma a otras medidas fiscales y arancelarias que el gobierno de Estados Unidos ha implementado en 2025, impactando diversos sectores de la economía mexicana. Estas acciones reflejan un enfoque más proteccionista de la política comercial estadounidense, buscando equilibrar el comercio y proteger a las industrias nacionales.

A lo largo del 2025, el gobierno estadounidense ha impuesto aranceles específicos a una variedad de productos mexicanos. Si bien la información sobre la totalidad de los aranceles es dinámica, se han documentado incrementos significativos en áreas como: la industria del acero y el aluminio, así como en productos agrícolas y manufacturados específicos.

El objetivo de estas medidas ha sido, según las autoridades de Estados Unidos, contrarrestar lo que consideran prácticas comerciales desleales o, en algunos casos, abordar preocupaciones de seguridad nacional.

Por ejemplo, los aranceles sobre el acero y el aluminio, en particular, se han justificado bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, argumentando que la importación de estos productos amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos.

Estas acciones arancelarias, junto con la eliminación de la exención «de minimis», han obligado a las empresas mexicanas a reevaluar sus cadenas de suministro y a buscar nuevas estrategias para mitigar los costos y mantener su competitividad en el mercado estadounidense.

El gobierno mexicano, por su parte, ha respondido a estas medidas a través de negociaciones y, en algunos casos, con la amenaza de represalias arancelarias, en un esfuerzo por proteger sus sectores económicos clave y sus intereses comerciales dentro del marco del T-MEC.

Medida se pospuso en mayo

A principios de abril, el presidente Donald Trump decidió aplicar un cargo a los paquetes que entraran en territorio estadounidense, que debía entrar en vigor el 2 de mayo.

Sin embargo, nunca llegó a aplicarse debido a la indefinición de la medida y su entrada en vigor quedó en suspenso hasta el pasado 15 de agosto, cuando las autoridades estadounidenses compartieron los requisitos necesarios para la implementación de su orden ejecutiva.

Según se estipuló entonces, la moratoria para esta clase de envíos desaparecerá el próximo viernes 29 de agosto, fecha a partir de la cual los derechos de aduana deberán pagarse antes de hacer el envío.

Los grandes perjudicados de la decisión de Trump son los gigantes chinos del comercio electrónico, como Temu o Shein, que, según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), procesaron en 2024 más de 1,300 millones de envíos ‘de minimis’ hacia EU.