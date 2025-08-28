México suspende la importación temporal de calzado terminado

Publicación de decreto presidencial

Se fortalecerá la producción interna para garantizar miles de empleos, señala Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, anunció la publicación del decreto mediante el cual se suspende la importación temporal de calzado terminado, actividad que había puesto en jaque a la industria nacional.

El funcionario federal destacó que este decreto responde a la demanda del sector zapatero, que había denunciado pérdidas y competencia desleal derivada de la importación temporal, por lo que la suspensión, dijo, permitirá fortalecer la producción interna y garantizar empleos en regiones clave para esta industria.

En la mañanera en Palacio Nacional, Ebrard Casaubón indicó que esa prohibición se da a partir de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues se estaba trayendo al país calzado terminado, aparentemente de manera temporal, pero el mecanismo en realidad se enfocaba en la evasión de impuestos y afecta a los productores nacionales.

Explicó que el concepto de “importación temporal” permitía que llegaran a México productos que están destinados a ser exportados de nuevo, por lo que están exentos de ciertos impuestos. “No pagaba IVA porque no va a mercado interno”, ha incidido. Sin embargo, muchas empresas terminaban por quedarse el producto, en su mayoría de procedencia asiática, y lo comercializaban en mercado nacional a través de tiendas mexicanas, evadiendo ese impuesto y golpeando a los productores locales. “Estaba haciendo un daño muy grande a la industria del calzado”, subrayó.

“Ya el día de hoy se publican en el Diario Oficial (de la Federación) el decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado que se estaba trayendo a México y que la presidenta ordenó que no fuese así porque perjudica a la industria nacional”, precisó Ebrard Casaubón.

El decreto, firmado por la presidenta el 23 de agosto, modifica el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), a fin de impedir que las partidas 64.01 a 64.05 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación -donde se clasifica el calzado terminado- puedan importarse de manera temporal bajo dicho programa.

Según los datos oficiales, entre 2019 y 2024 la industria mexicana del calzado sufrió una caída acumulada del 3.1% en su PIB, con pérdidas en la producción y el empleo, que retrocedió 2.8%. En el decreto publicado en el DOF se indicó que, sólo en 2024, se registró una contracción de 12.8% en el valor del sector y la pérdida de casi 11,000 empleos formales.

Además, se detalló que las importaciones de calzado terminado bajo el IMMEX crecieron 159% en volumen y 60.3% en valor respecto a 2023. Comparado con 2021, estas importaciones se multiplicaron por 24 en volumen y por 12 en valor.

Desde 2021, México exportaba seis pares de zapatos por cada uno que importaba, explicó Ebrard Casaubón. Sin embargo, en apenas tres años esa proporción bajó drásticamente, y el país estaba exportando un par por cada uno que importaba.

La medida ya había sido anunciada hace dos semanas por Ebrard en el Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en Guanajuato, León, el principal motor de esta industria en México. “La industria del calzado es una de las industrias más importantes del país, tanto por su tradición como por su presencia actual. Estamos hablando de más de 130,000 trabajadores directos. Indirectos todavía muchos más”, incidió el secretario el pasado 12 de agosto ante los gremios más relevantes del sector en América Latina.