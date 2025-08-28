Realiza Clara Brugada la última entrega del programa “Hombres Bienestar” para personas de 60 a 64 años

Inversión de mil 300 mdp

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la última entrega del programa Hombres Bienestar para personas de 60 a 64 años, con el que se alcanzó la meta de 77 mil beneficiarios durante 2025, mediante una inversión de mil 300 millones de pesos.

“Se acabó la política social que beneficiaba a unos sí y a otros no. Hoy los apoyos son un derecho de la población, sin exclusiones ni condicionamientos”, añadió.

Desde el Zócalo de la capital, la mandataria capitalina destacó que este apoyo nació con la perspectiva de acompañar a los adultos mayores en una etapa de la vida en la que muchas veces enfrentan mayores dificultades económicas.

Además, señaló que desde hace años existía un sector importante de la población que anhelaba llegar a los 65 años para acceder a la pensión universal; sin embargo, la Ciudad de México decidió ampliar la cobertura y garantizar el derecho al ingreso mínimo vital desde los 60 años.

“En esta ciudad no puede quedarse nadie atrás. Por eso impulsamos este programa, que forma parte de la red de protección social que hemos construido y que cumple con el mandato de la Constitución de la Ciudad de México, garantizar un mínimo vital para todas las personas”, subrayó.

Brugada Molina recordó que el origen de la política de pensión universal para adultos mayores se encuentra en la Ciudad de México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que actualmente el Gobierno de México otorga un apoyo a partir de los 65 años. En tanto, la capital cubre los tramos de 57 a 59 y de 60 a 64 años, con el propósito de lograr la universalidad de este derecho.

“Estamos construyendo una ciudad de derechos, una ciudad democrática y participativa que apoya a quienes más lo necesitan. Con este programa refrendamos nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Araceli Damián González, indicó que el gobierno de la ciudad, brinda un apoyo de tres mil pesos bimestrales como un apoyo de Pensión Hombres Bienestar para apoyar la economía de las personas adultas mayores.

En el día del adulto mayor, Damián invitó a los asistentes a “hacer la revolución de los cuidados, que participen en el cuidado de toda la familia, a que respetemos el derecho de las mujeres y el derecho de ustedes; que cuiden a sus nietas, nietos, hijos y todos los que los rodean con mucho amor y mucho cariño”, concluyó.

Finalmente, la Jefa de Gobierno presentó a secretarios y secretarias del gabinete de la Ciudad de México presentes en este evento, así como a legisladoras y legisladores,, a quienes agradeció la aprobación de los recursos para hacer realidad este derecho.