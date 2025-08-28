El Polo de Desarrollo para el Bienestar en Tlaxcala tendrá una inversión de 540 mdd

Plan México Avanza

Generará hasta 6 mil empleos, destaca Claudia Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado de Tlaxcala, anunció la construcción de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en el municipio de Huamantla, a través de una inversión de 540 millones de dólares (mdd), el cual generará hasta 6 mil empleos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el Plan México tiene el objetivo de producir más en el país para fortalecer el consumo interno, es decir, generar crecimiento económico con Prosperidad Compartida que se refleje en empleos bien remunerados, viviendas cercanas a los centros de trabajo, con acceso a servicios básicos, escuelas y transporte público.

“El Plan México tiene el objetivo de producir más para el mercado interno, sí para la exportación, pero también para el mercado interno y los Polos de Desarrollo para el Bienestar es un esfuerzo de planeación del país. Es una visión de desarrollo para el país y se acompaña de una campaña de lo Hecho en México, durante mucho tiempo se decía que lo Hecho en México está bien hecho y ahora es, lo Hecho en México está mejor hecho”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, puntualizó que el Polo de Desarrollo ubicado en Huamantla, Tlaxcala, tiene 53 hectáreas, cuenta ya con proyectos de inversión de filiales de empresas mexicanas, alemanas y norteamericanas, además de que se estima que su creación generará hasta 6 mil empleos a partir de 2026. Informó que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se suspende la importación, con carácter de temporal, de calzado terminado y con ello impulsar la industria nacional.

“Uno de los 15 Polos de Desarrollo que anunció nuestra Presidenta tiene su sede en Huamantla, Tlaxcala, son 53 hectáreas. Se les ha invitado el día de hoy porque es el Polo de Desarrollo para el Bienestar que tiene o registra el mayor avance de los 15, en cuanto a inversiones ya comprometidas”, agregó.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, detalló que la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla concluirá el 28 de febrero de 2026, ya tiene seis cartas de intención en etapa de compra-venta y está diseñado para beneficiar a familias de los municipios históricamente rezagados. Expuso que entre las inversiones que ya se tienen comprometidas están las de Knipping Automotive; Servicios Integrados y Administración de Alta Gerencia de Estados Unidos; y la empresa mexicana Comercializadora Ragón.

“Impulsará la agroindustria, conectará con el turismo cultural, fortalecerá un ecosistema educativo y productivo, de la mano de instituciones de Educación Media Superior y Superior. Con ello, vamos a formar jóvenes con educación profesional y técnica vinculada a las industrias del futuro, reduciendo la migración y fortaleciendo el arraigo en nuestras comunidades”, agregó.

Además, anunció que dentro de este espacio industrial también se construirá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en apoyo de las madres trabajadoras.

El director general de América del Norte de Knipping Automotive, Hugo Ruiz Blázquez, agradeció la iniciativa de la Presidenta de México para fortalecer la economía nacional, así como por su visión y compromiso para el desarrollo de Tlaxcala.

“Confiamos que estos esfuerzos continuarán impulsando el crecimiento y la prosperidad de la industria y de las familias tlaxcaltecas”, comentó.

“Porros, autoritarios e hipócritas”

Sobre la agresión al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a un trabajador de ese recinto parlamentario, la Presidenta señaló que que el senador Alejandro Moreno y los diputados del PRI agresores son “porros, autoritarios e hipócritas… Tienen que tranquilizar los ánimos”, señaló.

Manifestó que “lo que ocurrió muestra lo que es el PRIAN”. “Son lo mismo los porros de antes que los de ahora» y compartió que cuando vio el video donde los priístas golpean al fotógrafo, recordó cuando a finales de los años 70, principios de los 80, porros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México golpearon a su hermano porque volteó a verlos, mientras bajaban del anexo de Economía.

“Lo golpearon, lo tiraron al piso porque los vio. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria”, igual que en sexenios del PRI, como el de Gustavo Díaz Ordaz. “Son lo mismo los porros de entonces, que los de ahora”, subrayó.

“Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando promovemos libertades, la democracia, la participación de la gente, libre. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?”, preguntó.

“Son de un autoritarismo enorme”

Pero no les olvide que son el PRIAN, añadió. “Lo que pasó ayer muestra quienes son, de un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, si están en espacio de diálogo y por excelencia, que es el parlamentario”.

Entonces, “es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente en el video de dónde viene la agresión y luego el golpeteo en el piso, con esas palabras que dices”, señaló, cuando le preguntaron que los priístas soltaron frases como “no te pares de ahí perro”, “te voy a matar”.

“Lo del probable desafuero es otra cosa”

Al preguntarle si Alejandro Moreno debe ser desaforado, la mandataria manifestó que “eso es otra cosa”, lo importante es que conozca “quiénes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia y su hipocresía”, al recordar que el dirigente PRI ha ido, además, a Estados Unidos a denunciar algo, “porque también lo ha hecho de una manera muy poco nacionalista, por decir lo menos”.

También recordó que en la elección pasada, el tricolor tuvo seis por ciento en la votación.

Por supuesto que estamos en contra de la agresión que sufrió Gerardo y el trabajador del Senado, pero también, agregó, “hay condiciones en el país para desarrollar todas las actividades”.

La titular del Ejecutivo federal ironizó ante el llamado de Alejandro Moreno a la desobediencia civil. “No creo que con su actitud tenga muchos seguidores.

“A la última marcha que tuvieron, creo que fueron como… no sé… en México hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación. Es un país de libertades”.