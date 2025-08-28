Llega a Canadá roadshow que proyecta a México como el país que lo tiene todo

Nuevas oportunidades de negocio

La Sectur refrenda su compromiso de consolidar la relación con los principales mercados emisores de paseantes

Con el propósito de fortalecer la presencia de México en los mercados internacionales, se presentó en Toronto, Canadá, el Roadshow de Promoción Turística, encabezado por el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística, Miguel Aguiñiga Rodríguez, en representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Como parte de la agenda, Aguiñiga Rodríguez sostuvo un encuentro con el Cónsul General de México en Toronto, Embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo, acompañado de delegados estatales. Durante esta reunión se subrayó la relevancia de la relación bilateral entre México y Canadá, destacando a Toronto como una plataforma clave para incrementar la conectividad y los flujos de visitantes hacia diversos destinos de nuestro país.

Aguiñiga Rodríguez refirió que, con lo anterior, México refuerza su liderazgo como uno de los destinos turísticos más fascinantes del mundo en la ciudad de Toronto, considerado uno de los principales polos emisores de turistas hacia México.

Explicó que en el roadshow tiene como propósito, no sólo fortalecer la presencia de México en el mercado canadiense, sino también consolidar nuevas oportunidades de negocio y alianzas estratégicas que generen beneficios compartidos para ambas naciones, y cuenta con la

participación de representantes de distintas entidades federativas, el Grupo Mundo Maya y empresas nacionales.

Asimismo, la comitiva mexicana se reunió con ejecutivos de las aerolíneas Sunwing y Aeroméxico, representados por Rebeca del Río, directora de Alianzas Estratégicas de Sunwing Vacation Group y Michele Martinson, directora de Aeroméxico Canadá y Bernardo González, gerente de Mercado.

Las y los asistentes analizaron opciones para ampliar rutas y aumentar frecuencias aéreas; lo anterior con la finalidad de abrir mayores posibilidades para que más canadienses descubran la riqueza cultural, natural y gastronómica que México ofrece en cada región.

Por otra parte, la comitiva encabezada por el representante de la Secretaría de Turismo presentó el seminario “Meet México”, donde las y los representantes de los estados presentaron a agencias, tour operadores, cámaras de comercio e importantes aliados estratégicos, los atractivos gastronómicos, culturales y naturales que hacen de México un imperdible del turismo mundial.

Del mismo modo, los expositores destacaron que México y Canadá, junto con Estados Unidos, serán países sede de la Copa del Mundo 2026, un evento que generará una derrama económica sin precedentes y que se vislumbra como una oportunidad extraordinaria para consolidar a Norteamérica como la región turística más atractiva y dinámica del mundo.

Las y los asistentes a este roadshow pudieron conocer de primera mano el atractivo turístico, Tren Maya, una de las obras más emblemáticas para la transformación turística y la integración del sureste mexicano, que permite hacer del turismo un motor de Prosperidad Compartida, tal y como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje, Miguel Aguiñiga reconoció y agradeció el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya colaboración ha sido fundamental para llevar a cabo este tipo de acciones de promoción internacional.

Dio a conocer que el 58 por ciento de los viajeros provenientes de este país arriba al aeropuerto de Cancún, el 18 por ciento llega a Puerto Vallarta, un 7 por ciento a Los Cabos, mientras que el 18 por ciento restante se distribuye en otros aeropuertos. Estas cifras reflejan la necesidad de diversificar la oferta, generar nuevas rutas y acercar a los turistas canadienses a la riqueza y variedad de destinos que México tiene en cada región.

Con estas acciones, México reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes de colaboración con Canadá, consolidar la conectividad aérea y proyectarse como un destino de clase mundial, capaz de ofrecer experiencias auténticas y memorables para los viajeros internacionales.

Acompañaron al titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística la subsecretaria de Promoción y Operación Turística de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Michelle Aguilar Ramos; el director general de Equipamiento Turístico de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Manuel Zepeda Mata; el director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Carlos David Jacinto Ortiz; el director de Turismo del Municipio de Batopilas, Chihuahua, Marco Iván Fernández Carrejo; el director general de Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; el gerente de Mercadotecnia de Tren Maya, Victor Omar Lavin Sansores; entre otros.