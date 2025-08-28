Se encienden las alertas sanitarias por sarampión

Ola de contagios llega a la CDMX

A nivel nacional, suman 15 muertos y más de 4,000 contagios por la enfermedad

La ola de contagios de sarampión llegó a la Ciudad de México, luego de que la Secretaría de Salud reportara cuatro casos confirmados y 358 probables, con corte al 26 de agosto, lo que enciende las alertas sanitarias en la capital a días del inicio del próximo ciclo escolar.

Aunque la CDMX no es la entidad con más reportes, pues ese lugar lo ocupa Chihuahua, con 3,979 casos confirmados a lo largo de los últimos meses y 14 defunciones, la aparición de contagios en la capital preocupa, pues podría marcar el inicio de un brote.

Según el Informe del brote de sarampión en México , la ciudad presenta una tasa de incidencia de 0.04 por cada 100 mil habitantes. Los contagios se han registrado en las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Con la capital del país, ya son 21 las entidades afectadas por la enfermedad, que sigue arrojando con cuentagotas nuevos contagios cada día. No se ha producido ningún otro brote similar al de Chihuahua, que acumula 14 de los 15 fallecidos por la infección en el país y roza los 4,000 pacientes, el 93% del total.

El goteo de casos aquí y allá impide a las autoridades bajar la guardia, pues el fantasma de otro fuerte estallido no está todavía conjurado. Este miércoles, la Secretaría de Salud ha llamado a los capitalinos a vacunarse y ha anunciado que ha puesto a disposición de la población un servicio de orientación para ubicar el centro de salud más cercano donde podrá ponerse las vacunas contra el sarampión.

De los 4,300 contagios que se han reportado este año en el país, algunos corresponden a brotes que fueron controlados ya hace tiempo, como el caso de Oaxaca, el segundo estado junto con Chihuahua en informar de que habían localizado varios contagios.

En esta entidad del sur se reportaron cuatro casos a mediados de marzo, cuando la dependencia pública lanzó el primer aviso epidemiológico, pero desde entonces solo se ha confirmado algún enfermo más.

La posibilidad de que el brote saltara a Ciudad de México era una de las preocupaciones de los expertos por su nivel de densidad poblacional y su conectividad. “Es un punto de encuentro de muchas personas”, detalla Mauricio Rodríguez, médico epidemiólogo. Sin embargo, matiza, “en el entorno urbano, las coberturas de vacunación contra el sarampión son históricamente un poquito más altas que en los entornos rurales”.

Atención concentrada en Chihuahua

Los esfuerzos, hasta ahora, han estado concentrados en la población jornalera de Chihuahua, donde se ha producido el mayor número de casos. Para tratar de contenerlos y proteger a los trabajadores, el gobierno amplió la edad de vacunación de los menores de 40 años, población recomendada habitualmente, hasta los 49 años. Este sector, que baja de las sierras a trabajar en los campos menonitas donde se produjo inicialmente el brote, es considerado un grupo de riesgo ante una potencial infección. La OPS, filial de la OMS en el continente, detallaba a este periódico en junio que, en el caso de Chihuahua, se requiere vacunar con una dosis adicional aproximadamente a un total de 1,8 millones de personas.

Aunque el brote ha dejado de crecer exponencialmente, la transmisión sostenida sigue comportando un riesgo. Mientras se sigan registrando casos, persiste la posibilidad de que alguno se produzca en sitios de especial riesgo, como una cárcel, en lugares con una alta concentración de gente, como un parque de atracciones, o en alguna comunidad donde la cobertura sea muy baja, como en ciertas zonas rurales del país. Cualquiera de esos escenarios pueden revitalizar la transmisión de esta enfermedad infecciosa, que es la más contagiosa del mundo.

¿Cómo se contagia el sarampión?

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. En entrevista para Expansión, el doctor Alejandro García-Robles Ortiz, pediatra y subdirector médico del Hospital Infantil Privado (Star Médica HIP), explica que “es una infección que se considera dentro del grupo de infecciones exantemáticas de la infancia causada por un virus del tipo RNA que pertenece a la familia de los paramixovirus”.

El virus se transmite principalmente por contacto directo y por gotitas presentes en la nariz y la garganta de las personas infectadas, y “se puede quedar en el ambiente. Entonces, eso lo hace uno de los virus con mayor virulencia y transmisibilidad de todos”. Incluso, advierte, “una persona que esté contagiada, que se suba un elevador, puede contagiar a todas las personas que se suban después de él una o dos vueltas, aunque él ya no esté ahí”.

De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos , esto significa que si una persona sin inmunidad entra en contacto con el virus tiene hasta 90% de probabilidad de contagiarse, de ahí la importancia de la vacunación en los más pequeños y los refuerzos en las personas adultas.

La situación en la Ciudad de México “es crítica”, explica el especialista, sobre todo por la densidad poblacional y el uso del transporte público, que aumentan las probabilidades de contagio. Cada paciente puede tener entre 5 y 20 contactos reales, pero los contactos potenciales pueden llegar hasta 350 o 400 personas.

Como señala el especialista, “lo fácil que un pequeño brote podría convertirse en una epidemia” es alto, sobre todo si se considera la movilidad de la población y la llegada de casos importados desde otros estados o visitantes de Estados Unidos u otras partes del mundo.