Distracciones

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El hilo revienta casi siempre por la parte más delgada y la polarización de la vida diaria en México, dentro y fuera del ámbito político, muestra lo candente de los escenarios.

Hay frentes abiertos entre opositores y gobiernistas, mientras la atención se centra en el extranjero, donde narcotraficantes son juzgados y se espera se conozcan los nombres de los corrompidos por estos personajes.

La pretendida reforma electoral sube la temperatura entre quienes la respaldan y los que la rechazan.

Cada vez son más evidentes los lujos y el glamour que llevan en sus vidas los que dijeron que serían austeros y el desprecio que sienten por ese tipo de vida.

Los llamados a la cordura no tienen eco, por lo que lo ocurrido el miércoles en la sede senatorial fue un aviso de cómo se están rebasando los límites.

Es lamentable ver que las diferencias políticas se resuelvan con los puños, como sucedió con Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, quien siempre ha vivido de los escándalos públicos.

Los arrebatos del ahora senador de Morena son conocidos y su comportamiento como presidente del Senado de la República lo descarnó como violento, déspota y autoritario.

Fernández Noroña se convirtió en un tirano impetuoso durante su ejercicio legislativo, cerrando el micrófono a los detractores y agrediendo verbalmente a sus adversarios.

De ninguna forma estamos justificando lo ocurrido en el Senado, pero es cierto que el saco se fue llenando de piedritas y que las provocaciones de Fernández Noroña hicieron crisis.

Momentos antes del intercambio de empujones, el presidente del Senado había retado a golpes al diputado panista Federico Doring, cuando terminara su periodo al frente del Senado.

Tal vez fue eso lo que animó al dirigente nacional priista a tomar para sí el reto, aunque al sentir sus puños, Gerardo retrocedió y salió por piernas.

Curioso que este espectáculo desvió la atención de varias cosas, principalmente que la discusión se centraba en las acusaciones que se le hacían al coordinador de la fracción, Adán Augusto López, sobre sus eventuales nexos con La Barredora, grupo delincuencial existente en Tabasco.

Y mientras un nervioso Manuel Añorve hablaba con datos erróneos sobre temas varios, se fue agotando el tiempo de la oposición, para dar paso a la ofensiva contra la senadora Lilly Téllez por supuesta traición a la patria.

Y es que el Poder Legislativo, antes conocido como foro de discusión de los temas prioritarios del país, se convirtió en un centro de poder del partido gobernante, donde se evita la discusión y se cierran los espacios para la oposición.

Los tiempos van corriendo y mientras la mayoría gobernante muestra su poder político, económico y social convirtiéndose en absolutista, la oposición se muestra totalmente desarmada, sin rumbo ni meta fija.

Mal, lo ocurrido en el Senado, lo que no se veía desde los tiempos en que en la Cámara de Diputados priistas y opositores mostró parte de esa violencia, cuando se leía el decreto que le daba el triunfo en los comicios a Carlos Salinas de Gortari.

*********

Medio en serio o en broma, los legisladores ya pidieron que la empresa que realiza funciones de boxeo entre personalidades de todos los ámbitos, se presente la pelea Alejandro Moreno- Gerardo Fernández Noroña, para dirimir sus diferencias.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com