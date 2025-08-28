“La loba” arranca con fuerza

Deslumbrante su segunda serie de conciertos en CDMX

Hace historia nuevamente en el Estadio GNP Seguros

Shakira dio inicio con un sold out rotundo a su nueva serie de presentaciones en la capital mexicana, con un concierto emotivo y lleno de sorpresas en el Estadio GNP Seguros donde la cantautora colombiana se dispone a romper su marca para completar 12 conciertos, después de su primera visita en marzo de este año. «¡Nuestra primera noche en esta segunda vuelta por México! ¡Qué lindo volver! Y qué lindo estar en esta tierra mexicana que tanto quiero!», expresó Shakira visiblemente emocionada, desatando una ovación que marcó el tono de una velada inolvidable. Shakira rindió un homenaje muy especial a México al interpretar la ranchera “Sombras nada más”. Acompañada por el Mariachi Gama Mil, la artista compartió unas palabras cargadas de mucho sentimiento: “Esta canción le gustaba mucho a mi papá, y sé que hoy se sentiría muy orgulloso de oírla cantar. Es del gran exponente mexicano, Javier Solís”. Con esa dedicatoria a su padre, Shakira selló uno de los instantes más íntimos de la velada. El estadio entero, con más de 50 mil voces al unísono, la acompañó en un momento histórico que trascendió lo musical para convertirse en un tributo sentido y lleno de amor. Tambien expresó su gratitud al público mexicano por haber sido el primer país en recibirla más allá de Colombia, y les dedicó Antología, uno de sus temas más queridos. La sorpresa de la noche fue la aparición de Danna, quien se unió a Shakira para cantar “Soltera”. La colaboración desató la euforia del público y se convirtió en uno de los momentos más celebrados y vibrantes de la velada. Después de lograr lo que nadie había conseguido y recorrer el norte del país reuniendo a cientos de miles de fans, Shakira hizo historia nuevamente en el Estadio GNP Seguros, donde ya había impuesto récord con siete fechas agotadas en marzo. En esta nueva etapa, ofrecerá cuatro conciertos en la capital (29 y 30 de agosto) antes de continuar su gira por Querétaro, Guadalajara y Puebla. Más allá de lo musical, la serie de conciertos de Shakira también genera un impacto económico y social significativo en la Ciudad de México, al activar sectores como turismo, transporte, gastronomía y comercio, consolidando a la capital como un referente cultural y musical a nivel global. Con este regreso, Shakira y OCESA escriben un nuevo capítulo en la historia del entretenimiento en vivo en México: una etapa vibrante que quedará en la memoria de millones de fans.

Próximas fechas: · Ciudad de México: 29 y 30 de agosto, Estadio GNP Seguros · Querétaro: 2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora · Guadalajara: 6 y 7 de septiembre, Estadio Akron · Puebla: 11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc · Ciudad de México: 18 de septiembre, Estadio GNP Seguros · Veracruz: 24 de septiembre, Estadio Luis Pirata Fuente