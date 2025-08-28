Reciben Constancia Del Iecm Jueces Civiles De La Cdmx

* Entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral de la CDMX realizó el protocolo de entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas que resultaron ganadoras, conforme a los acuerdos sobre los cómputos, sumatoria, declaración de validez de la elección y asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos, por el principio de paridad de género y que ocuparán los cargos de jueces civiles de la CDMX.