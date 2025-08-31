El 42% de hoteles de Cancún no cumplen con refugios anticiclones

Autoridades preparan sanciones

Riesgo latente para miles de turistas y trabajadores del sector en temporada de huracanes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En plena temporada de huracanes, el 42% de los hoteles registrados en Cancún no cuenta con refugios anticiclónicos autorizados, lo que representa un riesgo latente para miles de turistas y trabajadores del sector. Así lo dio a conocer la Dirección de Protección Civil del municipio de Benito Juárez, tras concluir el plazo oficial para la renovación de permisos en julio pasado.

De los 212 centros de hospedaje activos en la ciudad, que en conjunto suman más de 45 mil habitaciones, solo 100 cuentan con refugios certificados y 25 fueron avalados como autorefugios, es decir, estructuras internas capaces de resistir fenómenos meteorológicos de categoría 1 y 2. El resto —un total de 87 hoteles— sigue en proceso de actualización de protocolos, pese a las advertencias emitidas por las autoridades.

Riesgos y omisiones detectadas:

– Falta de renovación de autorizaciones vigentes

– Ausencia de espacios adecuados para resguardo interno

– Deficiencias en señalización, ventilación y capacidad estructural

– Carencia de planes de evacuación y coordinación con autoridades

Antonio Riveroll Ribbon, titular de Protección Civil municipal, informó que esta semana se realizarán inspecciones en los hoteles que aún no cumplen con la normativa, y que se aplicarán sanciones conforme al reglamento vigente. “Todo establecimiento que presta servicios de hospedaje debe contar con autorización para refugios anticiclónicos, con vigencia anual y renovación anticipada”, subrayó.

La Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos ha firmado convenios con escuelas y transportadoras para habilitar espacios externos en caso de evacuación. Además, el municipio ha dispuesto 87 refugios comunitarios, incluyendo uno exclusivo para mascotas, y se prevé activar hasta 50 albergues en caso de huracanes de categoría 3 a 5.

Por su parte, la Secretaría de Turismo estatal ha implementado plataformas tecnológicas como Guest Assist y Guest Locator, que permiten ubicar en tiempo real a los visitantes en caso de emergencia, facilitando su traslado y resguardo.

Cancún recibe más de 6 millones de turistas al año, y su infraestructura hotelera es clave para la economía regional. Sin embargo, el incumplimiento en materia de protección civil pone en entredicho la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales, especialmente en un contexto de creciente intensidad ciclónica en el Caribe.

Exigen freno al hostigamiento laboral contra personas con VIH

Organizaciones defensoras de los derechos LGBTIQ+ en Cancún lanzaron un llamado urgente a empresas del sector turístico y comercial para detener prácticas de hostigamiento laboral contra personas que viven con VIH. El Colectivo de la Diversidad, junto con la Dirección Municipal de Atención a la Diversidad Sexual, denunció que múltiples trabajadores han sido presionados para renunciar tras la realización de pruebas médicas cuyos resultados son entregados directamente a los empleadores, sin consentimiento informado.

Nohamy Hermida Nieves, titular de la Dirección de Diversidad Sexual en Benito Juárez, explicó que estas prácticas violan el derecho a la confidencialidad médica y constituyen una forma de discriminación por condición de salud. “Tu salud es tuya. Las empresas no pueden solicitar pruebas de VIH ni recibir los resultados sin tu autorización. Hemos documentado casos en los que, al detectar un diagnóstico positivo, se inicia un proceso de hostigamiento para forzar la renuncia del trabajador”, señaló.

Denuncias y patrones de discriminación:

– Empresas solicitan estudios médicos sin informar su propósito

– Resultados son entregados a empleadores, no a los trabajadores

– Personas con VIH son presionadas para renunciar o son despedidas

– Temor a denunciar por miedo a perder el empleo

Al menos tres casos han sido reportados formalmente, aunque se estima que la cifra real es mayor, debido al silencio que guardan muchas personas por temor a represalias. La Dirección de Derechos Humanos del municipio ha iniciado mesas de trabajo con colectivos de salud y diversidad para atender estas denuncias y fortalecer el marco jurídico de protección.

El artículo 1º de la Constitución mexicana prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo la basada en condiciones de salud. Sin embargo, en la práctica persisten estigmas que impiden a las personas con VIH acceder o mantenerse en empleos, incluso cuando cumplen con el perfil profesional requerido.

El Colectivo de la Diversidad ha solicitado que se eliminen los exámenes prenupciales obligatorios y que se refuercen los protocolos de confidencialidad en pruebas médicas laborales. También se impulsa la creación de un padrón de emprendedores LGBTIQ+ para fomentar la inclusión económica y visibilizar a quienes enfrentan barreras estructurales en el mercado laboral.

Las autoridades municipales han reiterado su compromiso de acompañar a las personas afectadas, independientemente de su orientación sexual o condición de salud. “Estamos trabajando para que nadie sea vulnerado por su diagnóstico. La salud no debe ser motivo de exclusión”, afirmó Hermida Nieves.