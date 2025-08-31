Alistan más operativos en Cancún para frenar servicios náuticos pirata

Proliferación de embarcaciones irregulares

Representan una competencia desleal y un riesgo para los usuarios, denuncian

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Ante la creciente proliferación de embarcaciones que operan sin permisos ni pólizas de seguro en la zona norte de Quintana Roo, autoridades federales y asociaciones del sector náutico alistan una serie de operativos para identificar, verificar y, en su caso, asegurar unidades que ofrecen servicios turísticos de forma irregular en Cancún.

La Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), prepara el despliegue de cuadrillas de vigilancia para combatir lo que se ha denominado como “embarcaciones piratas”, que representan una competencia desleal y un riesgo para los usuarios. De acuerdo con estimaciones de los Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ), se calcula que entre 150 y 200 embarcaciones operan sin registro oficial, principalmente en Cancún e Isla Mujeres.

Francisco Fernández Millán, presidente de la ANQ, explicó que esta será la primera vez que se realicen operativos de este tipo en el estado, y que su organización ha sido convocada para colaborar en la identificación de las embarcaciones irregulares. “Nos pidieron que apoyáramos con información detallada: nombre de la embarcación, modelo, zona de operación, casi la mitad del trabajo logístico”, señaló.

El fenómeno ha sido impulsado por la oferta descontrolada de tours náuticos en redes sociales, donde “brokers de embarcaciones” —personas que administran yates privados sin autorización oficial— promueven servicios como paseos en catamarán, buceo, avistamiento de tiburón ballena, renta de motos acuáticas y parachutes, sin cumplir con los requisitos legales ni protocolos de seguridad.

Ricardo Muleiro, director de la ANQ, advirtió que muchos de estos operadores ni siquiera residen en la entidad, y que los propietarios de las embarcaciones suelen ser extranjeros o personas del centro y norte del país. “Mientras tanto, alguien más pone su yate y es ahí donde aparecen estos llamados brokers”, explicó.

La falta de regulación ha generado preocupación entre prestadores de servicios formales, quienes reportan afectaciones económicas de hasta 20% en temporadas altas, además de riesgos para los turistas, ya que muchas de estas embarcaciones carecen de pólizas de cobertura a terceros en caso de accidentes.

Los operativos comenzarán una vez que la ANQ entregue los informes solicitados por las autoridades marítimas. Se espera que las acciones incluyan inspecciones en muelles, zonas de atraque y puntos de salida turística, con el objetivo de verificar documentación, condiciones de seguridad y cumplimiento normativo.

Enfrentan a las navieras en Mahahual

En un hecho inédito para la Costa Maya, vecinos del fraccionamiento Las Casitas bloquearon el acceso principal al muelle de cruceros de Mahahual, impidiendo el desembarco de más de 10 mil turistas internacionales. La protesta fue una medida de presión directa contra la naviera Royal Caribbean Group, a quien los colonos responsabilizan por el abandono urbano que enfrenta su comunidad.

El asentamiento, habitado por cerca de 90 familias, se ubica a escasos metros del Puerto Costa Maya, uno de los principales destinos de cruceros en el Caribe mexicano. Sin embargo, desde su creación en 2001, Las Casitas no ha sido municipalizado, lo que ha dejado a sus habitantes sin acceso formal a servicios básicos como alumbrado público, seguridad, drenaje y recolección de residuos.

Durante la manifestación, los vecinos colocaron barricadas en las entradas y salidas del muelle, impidiendo el traslado de turistas hacia zonas arqueológicas como Chacchoben e Ichkabal, así como a destinos ecoturísticos como la Laguna de Bacalar y Maya Ka’an. La acción generó retrasos para transportistas, operadores turísticos y prestadores de servicios, quienes esperaban una jornada de alta actividad por el arribo de los cruceros “Carnival Jubilee” y “Harmony of the Seas”.

Los colonos exigen que Royal Caribbean, actual propietaria del puerto, asuma su responsabilidad social y contribuya a la rehabilitación de calles, instalación de alumbrado y mejora de la imagen urbana. “La empresa se beneficia de nuestra tierra, pero nos deja en el abandono”, señalaron los manifestantes, quienes también denunciaron que el fraccionamiento fue desarrollado por el anterior accionista del puerto, sin que se consolidara un plan de urbanización formal.

En respuesta, la naviera ha informado que contempla reuniones comunitarias para detallar sus proyectos ambientales y sociales, incluyendo la restauración de 45 hectáreas de manglar y la construcción de un sistema de residuos sólidos de clase mundial. Sin embargo, los habitantes de Las Casitas insisten en que las acciones deben comenzar por atender las necesidades inmediatas de quienes viven junto al muelle turístico.

La protesta ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de las empresas turísticas en el desarrollo urbano de las comunidades que las rodean, así como sobre la urgencia de regularizar asentamientos que, pese a su cercanía con zonas de alto valor económico, siguen marginados por la falta de reconocimiento institucional.