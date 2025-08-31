Adán Cruz llevará su gira “Como Ave Fénix” a Puebla y Querétaro

Preventa Banamex: 1 de septiembre – 11:00 hrs

Venta general: 2 de septiembre – 11:00 hrs



Adán Cruz, el rapero regiomontano, sigue ampliando su gira Como Ave Fénix por la República Mexicana. Tras agotar su primera fecha en la Ciudad de México, ahora anuncia dos nuevas paradas: el 11 de diciembre en el Auditorio Explanada de Puebla y el 13 de diciembre en el Foro Arpa de Querétaro.

Ruido, El Silencio y Yo II, su más reciente lanzamiento, revive un álbum con más de una década de historia y lo lleva a otro nivel. Más que una simple conmemoración, se trata de una obra compuesta por 11 tracks que no busca quedarse en una remasterización ni en un gesto nostálgico, sino en una verdadera reinterpretación de su esencia.

Este nuevo disco recurrió a los mismos productores que trabajaron con Cruz en el álbum original. La producción de Ruido, El Silencio y Yo II, alcanzó a preservar la identidad sonora del disco original, así como explorar sonidos y perspectivas más personales.

Reconocido por su habilidad lírica y una presencia auténtica en el hip hop contemporáneo, Adán Cruz también ha trabajado junto a figuras de la talla de Alemán, Cartel de Santa y Millonario. Entre sus álbumes más recientes destacan Trufas (2024, edición deluxe), Mundo Marihuana y Ruido, El Silencio y Yo II (ambos de 2025). Adquiere tus boletos en la Preventa Banamex a partir del 1 de septiembre; mientras que la venta general será un día después en las taquillas del inmueble o a través de Eticket.

Adán Cruz cuenta con más de un millón de oyentes mensuales en plataformas de streaming, consolidando su presencia como una de las voces más escuchadas y representativas del hip hop mexicano.