Raciel Pérez Cruz inaugura en Tlalnepantla oficina para la protección del adulto mayor

Apoyo del DIF municipal

Tlalnepantla, Méx.- Personas adultas mayores de este municipio ya cuentan con un espacio que brinda servicio en áreas de trabajo social, psicología y jurídica, además se ofrece protección y asistencia especializada ante situaciones de riesgo, desamparo o vulneración de sus derechos.

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz cortó el listón inaugural de la oficina de la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores y enfatizó que el personal atenderá a los asistentes con un enfoque multidisciplinario que incorpora su experiencia profesional para procurar su bienestar y elevar su calidad de vida.

Destacó que este sector poblacional es de suma importancia para la sociedad, por lo que “con este acto pretendemos reconocer su derecho al acceso a una vida con dignidad y bienestar; esta oficina nos permitirá estar cerca de ustedes, van a encontrar apoyo psicológico y emocional, esta edad debe vivirse con mucha esperanza, deben de estar rodeados del cariño y amor de sus familias, los vamos a acompañar en este camino”.

El edil aseguró que, a través de la atención jurídica que aquí se brinda, se evitarán abusos e injusticias que perjudiquen a las personas adultas mayores; podrán resolver problemas relacionados con actas de nacimiento; acompañamiento ante las autoridades correspondientes para evitar que familiares o extraños los despojen de su patrimonio; así como Testamentos a Bajo Costo para garantizar que se cumpla la voluntad sobre sus bienes.

Acompañado por la presidenta Honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el munícipe agregó que en esta oficina también se realizan las gestiones para que, quienes así lo requieran, puedan obtener aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, entre otros. También, las y los habitantes con alguna enfermedad y que no cuenten con seguridad social, serán canalizados para su oportuna atención.

María Elena Negrete Santos, Procuradora Municipal de Protección a las Personas Adultas Mayores del DIF Tlalnepantla mencionó que, durante mucho tiempo, la distancia y la falta de espacios adecuados han representado un desafío para muchos adultos mayores, “al buscar apoyo y protección, sabíamos que existía una necesidad apremiante en esta área y es inspirador ver cómo las autoridades locales respondieron con acciones concretas”.