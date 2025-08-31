El de Delfina Gómez, un gobierno eficaz y transparente: Paulo Lara

Reconocida con el galardón “Las más Innovadoras 2024”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Hay que aplaudir y exaltar el actual gobierno mexiquense, toda vez que por la implementación de prácticas que facilitan el uso de las tecnologías en distintas áreas, entre ellas el quehacer gubernamental, la gobernadora Delfina Gómez fue reconocida con el galardón “Las más Innovadoras 2024”, que otorga Netmedia de Digixem360 Company.

Así lo expresó el regidor y Comisario del OAPAS en este municipio, Paulo Lara Saavedra, luego de expresar que “la administración de la gobernadora Delfina Gómez ha dado una de las más eficientes y transparentes de la historia de la entidad mexiquense”, dijo.

Psulo Lara informó sobre este galardón con el que se reconocen las prácticas innovadoras implementadas a un año de gestión, con lo que además de facilitar los trámites y servicios de la administración estatal, se coadyuva en temas como la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, ya que no tuvo ningún costo para el gobierno.

La Agencia Digital del Estado de México fue reconocida por el diseño de “Llave Edomex”, que es una aplicación que concentra los trámites y servicios del gobierno. Presenta la información de manera novedosa, porque convergen en una sola pantalla diversos contenidos. Utiliza la Clave Única de Trámites y Servicios (CUTS) para verificar la identidad digital de las y los ciudadanos.

Desde la app se pueden obtener dos de los certificados más solicitados como requisito a trámites: no deudor alimentario y no antecedentes penales. Además de pagar servicios como el agua, predial y tenencia.