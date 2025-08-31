Recibirán maestros mexiquenses gratificaciones por servicio prestado

Concluye recepción de solicitudes

Toluca, Méx.- La dirigencia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que encabeza Jenaro Martínez Reyes, se encuentra en proceso de recepción de solicitudes para la entrega de gratificaciones y apoyos anuales dirigidos a miles de maestras y maestros mexiquenses.

Estos beneficios, que forman parte del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2025 suscrito con el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, incluyen gratificación a docentes frente a grupo con 25 a 31 años de servicio; ayuda para adquisición de automóvil y mantenimiento vehicular a supervisores y coordinadores, entre otras.

Jenaro Martínez destacó que estas prestaciones “son conquistas sindicales que responden a la unidad y a la fuerza del gremio y que hoy se traducen en certezas para miles de familias magisteriales”. Subrayó que su dirigencia trabaja bajo el principio de cercanía y calidez, cumpliendo el compromiso adquirido de ofrecer una atención de excelencia y con rostro humano al magisterio estatal.

Las solicitudes se recibieron hasta el pasado viernes en diferentes espacios sindicales de las 14 regiones, de acuerdo con las fechas establecidas para cada trámite, consolidando así la cobertura total del SMSEM y garantizando que cada profesora y profesor tenga acceso a los beneficios que legítimamente le corresponden.

“Este es un reconocimiento a la labor diaria de las maestras y los maestros, a su entrega en las aulas y fuera de ellas. Con hechos, demostramos que la unidad sindical sigue siendo la mejor herramienta para dignificar al magisterio mexiquense”, afirmó el secretario general.