El PRD se fortalece en Tultepec: Arturo Piña

Tultepec, Méx.- El perredismo de este municipio tiene una raíz histórica que nos recuerda el compromiso con la justicia social y la lucha por la igualdad, no podemos hablar del PRD en este municipio sin reconocer el legado de Armando Portuguez, un referente que marcó un antes y un después en la vida política local. Así lo aseguró Arturo Piña García, presidente del PRD Estado de México al encabezar los cursos dirigidos a los derechos políticos de las mujeres en el municipio de Tultepec. «Hoy el PRD necesita de ustedes, hoy el PRD requiere que la gente tome parte de las decisiones en sus comunidades y municipios. Es momento de dar un giro de timón en la conducción que le están dando a nuestro país y municipios, «la tierra prometida no ha llegado después de 8 años de bienestar» mencionó. En su mensaje, Piña García dijo «trabajando con la gente, hombro a hombro, fortaleciendo las estructuras y destacando las acciones que se hicieron bien en los gobiernos perredistas, particularmente aquí en Tultepec, puedo asegurar que el regreso del PRD está muy cerca en la Capital de la Pirotecnia, porque bajo las siglas del Sol se gobernó bien, cerca de la gente y para todos».