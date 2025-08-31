El efecto “Checo” Pérez revienta redes sociales de Cadillac

Emocionante regreso a la Fórmula 1

El equipo estadounidense duplica sus seguidores en sólo 24 horas tras oficializar al piloto tapatío

El efecto que genera el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez, que estará de regreso en la Fórmula 1 en la próxima temporada, es algo de lo que ahora goza la escudería Cadillac, que aumentó considerablemente sus seguidores en redes sociales.

Desde que comenzaron los rumores que “Checo” iba a ser anunciado con su nuevo equipo durante la mañana del martes, la maquinaria de los aficionados del piloto mexicano empezó a funcionar y con ello empezar a seguir a Cadillac en sus redes.

Antes de hacer pública la llegada de “Checo” y Valtteri Bottas, la cuenta de X de la escudería tenía 73 mil 666 seguidores pasadas las 10 de la noche, y tres días después había aumentado a 187 mil 300, un incremento de alrededor del 160 por ciento.

Del lado de Instagram, la cuenta de Cadillac contaba la noche del pasado lunes con un millón de seguidores, cantidad que 24 horas después ya había aumentado poco más del 100 por ciento, pues ya presumía 2.1 millones de seguidores.

Y el aumento es visible en otros aspectos. Por ejemplo, la cuenta de IG tuvo su primer post en marzo pasado con un “reel”, que ahora tiene 8 mil 700 comentarios y 934 mil “likes”, mientras que la publicación en la que anunciaron la firma de ambos pilotos tiene 33 mil comentarios y más de 3 millones de “me gusta”.

En la foto que compartió Cadillac en X, antes Twitter, que muestra a Bottas y a “Checo”, la publicación superó el millón 900 de visualizaciones, con 11 mil reposteos y 131 mil “likes”, en solo un día.

El regreso de “Checo” Pérez a la Fórmula 1 no podía ser de otra forma que no fuera con el apoyo de millones de aficionados en México y el continente americano, mismos que expresaron su felicidad con mensajes de aliento al piloto tapatío en redes sociales.

Cadillac puede decir que ya consiguió su primer objetivo con el anuncio de “Checo” Pérez, y es el poder mediático que tiene el deportista azteca, y eso que todavía no se sube al monoplaza.

El campeón Verstappen celebra regreso de “Checo”

El piloto neerlandés Max Verstappen celebró el regreso de Serio «Checo» Pérez a la Fórmula 1 con la escudería estadounidense Cadillac, además de que defendió sus cualidades, las cuales quedaron en entredicho particularmente tras su campaña en 2024.

En el Gran Premio de Países Bajos que se corrió el fin de semana, uno de los temas que trató el cuádruple campeón del mundo fue el reciente anuncio de la vuelta de “Checo” Pérez, lo que aprovechó para resaltar lo competitivo que es el mexicano.

«Es un nuevo comienzo», dijo Verstappen para iniciar con su defensa de su ex compañero, a quien directivos, como Helmut Marko, y prensa en general señalaron al no ser capaz de sacarle provecho a uno de los monoplazas más rápidos del circuito.

Por su parte, Fernando Alonso, dos veces campeón de la Fórmula 1, aplaudió el regreso de Pérez y Bottas. «Me quedo con lo positivo de la noticia. Que “Checo” y Valtteri tengan una buena noticia para el deporte, es una buena noticia para ellos. Me alegro por ellos».

Mientras que, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, expresó: “Creo que han elegido a los tipos adecuados. Obviamente con Sergio también, tiene una gran experiencia. Así que ese conocimiento que ambos aportan de dos grandes equipos, creo, les ayudará a progresar más rápido”.

Cadillac empieza de cero en todo

“Checo” Pérez comentó en una entrevista para Fox que antes de firmar con Cadillac habló con su hijo mayor y que le aclaró que, de entrada, no tenía oportunidad de pelear por ganar carreras, a lo que el pequeño respondió “lo importante es que des lo mejor de ti en cada carrera”.

La realidad cruda y sólida la conoce “Checo” Pérez y él mismo la ha expresado desde que fue presentado como piloto para el debut de la fábrica de General Motors.

No tener chance de obtener victorias sólo es la parte más fácil de una predicción sobre lo que se puede esperar de Cadillac y Checo Pérez en 2026, lo único asegurado como equipo 100% nuevo es estar en la cola de la parrilla.

Cualquier cosa diferente a estar en las últimas dos filas de una largada será un logro importante para Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

A pesar de la habilidad que puedan tener para extraer tiempos a una vuelta, la lógica es que tanto el mexicano como el finlandés parten en desventaja.

Falta, por supuesto, ver el potencial que el auto pueda tener de inicio, una vez que baje del tráiler y ruede en la postemporada o, incluso, se deberá esperar hasta la primera práctica del primer Gran Premio del Año en Melbourne para ver de qué está hecho.

En este momento, Cadillac ni siquiera ha encendido un prototipo del auto que tendrá en 2026, por lo tanto es imposible saber cuál será su grado de competitividad.

PATA

