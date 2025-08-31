Reabre Museo de la Indumentaria Mexicana con la exposición sobre el Escudo Nacional

Con la exposición “La libertad también se borda”, el Museo de la Indumentaria Mexicana ha reabierto sus puertas en un renovado espacio dentro de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México.

La muestra estará abierta al público hasta el 16 de octubre, la cual reúne 35 prendas que exploran la representación del Escudo Nacional y el águila en la indumentaria tradicional, subrayando su papel como emblemas de identidad mexicana y soberanía.

La exposición, que marca el regreso del museo tras más de una década de cierre, se estructura en tres ejes temáticos: “El águila como símbolo de libertad”; “Puntadas de resistencia” y “El cuerpo vestido: un acto político”.

Cada apartado invita a reflexionar sobre el significado cultural, histórico y político de las prendas, y a reconocer el valor del arte textil como vehículo de memoria y resistencia. Además de su dimensión estética, la muestra busca fomentar una mirada crítica y sensible hacia el patrimonio cultural mexicano, especialmente en vísperas de la fiesta nacional del 15 de septiembre.

El rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana Rafael Tovar y López-Portillo destacó la pertinencia de dedicar la exposición al Escudo Nacional, al considerarlo un elemento que une a la nación y refuerza la identidad colectiva, al tiempo que subrayó la importancia de la colección de indumentaria y el papel fundamental de Martha Ríos Basurto, directora de la colección.

Vestuarios emblemáticos utilizados en películas

La muestra también incluye vestuarios emblemáticos utilizados en películas de la Época de Oro del Cine Mexicano, como trajes de china poblana, algunos de los cuales fueron portados por la reconocida cantante Lola Beltrán. Estas piezas reflejan la riqueza del diseño textil mexicano y evocan momentos clave de la cultura popular y el cine nacional.

Armando Valdivieso Martínez, gestor cultural y responsable de la indumentaria de la colección, advirtió sobre el impacto de la industrialización, que ha propiciado la aparición de productos que imitan las prendas originales, replicando sus formas, colores y diseños. Esta situación, según el especialista, resalta la importancia de conservar y valorar las piezas auténticas que resguarda la colección.

Como parte de la programación, la exposición ofrece actividades complementarias dirigidas a estudiantes y público general, entre las que se incluyen visitas guiadas, talleres de bordado y conversatorios. Estas iniciativas buscan enriquecer la experiencia de los asistentes y fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y el patrimonio textil mexicano.