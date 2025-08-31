Fortalece gobierno mexquense a mujeres de Chicoloapan con entrega de despensas

Compromiso con el bienestar de las familias

Apoyo a la población en condición de pobreza o que carece de acceso a alimentos de calidad

Chicoloapan, Estado de México.– Como parte del compromiso con el bienestar de las familias mexiquenses, el Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez entregó 4 mil canastas alimentarias a mujeres de 50 a 64 años en el municipio de Chicoloapan.

El objetivo es apoyar a la población en condición de pobreza o que carece de acceso a alimentos nutritivos y de calidad, a través del programa Alimentación para el Bienestar.

Al encabezar la entrega, Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, subrayó que este apoyo también representa un respaldo económico, ya que permite a las mujeres destinar el ahorro a otras necesidades como atención médica, materiales escolares, transporte o el cuidado de sus familias.

Además de las canastas, que contienen 24 productos no perecederos, de higiene personal y limpieza, también se entregaron, de manera simbólica, sillas de ruedas y andaderas mediante el programa Servir para el Bienestar, fortaleciendo la atención a sectores en situación de vulnerabilidad.

Entrega demétodos anticonceptivos en jornadas DIFEM

Con el objetivo de prevenir embarazos no planificados, reducir riesgos de enfermedades de transmisión sexual y promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, en lo que va del año, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha distribuido 339 mil 986 métodos anticonceptivos a través de las Jornadas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

Esta acción, que se realiza en coordinación con los sistemas municipales DIF, acerca servicios de calidad a la población mexiquense, fortaleciendo su salud y bienestar integral.

En este sentido, el DIFEM ha otorgado tres tipos de métodos anticonceptivos: dispositivo intrauterino (DIU de cobre), preservativos y tratamientos hormonales orales.