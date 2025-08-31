Es tiempo de las mujeres en el nuevo sindicalismo: Pedro Haces

Las dirigencias son para los jóvenes y el sector femenil, señala

El líder nacional de la CATEM descarta crear un partido laborista

El legislador y dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, reconoció que el viejo sindicalismo cometió el error de perpetuarse en el poder y cerrarles el paso a los jóvenes; ese corporativismo segregó también a las mujeres, más de la mitad de la fuerza laboral de este país.

Por eso, agregó el tlalpense, en la confederación se prepara a una nueva generación de líderes que responda a las exigencias de los nuevos tiempos sindicales y adelantó que le gustaría que fuera una mujer su sucesora.

“No más líderes eternos ni entreguistas que utilizaron a los trabajadores con fines políticos o de presión social”, señaló.

Asimismo, se pronunció por armonizar los factores de la producción y mantener el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el bolsillo de los patrones.

Para ello es importante entender que la productividad se logra no solo con la labor del asalariado o las inversiones de los emprendedores, sino con la conjugación de ambos sectores y la mediación del Estado. Para ello, agregó el líder de más de mil 100 organizaciones gremiales, es indispensable acabar con el corporativismo sindical y no pensar que el sector obrero es brazo político de algún partido.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el también empresario se pronunció por evitar el cierre de negocios y se dijo partidario del nearshoring.

Destacó la disposición de los trabajadores, de Nissan y la intervención de las autoridades gubernamentales para lograr la relocalización de la empresa automotriz que cerró su planta en Morelos, pero no se fue del país y concentró su producción en Guanajuato, con la posibilidad de recontratar empleados, abrir nuevas fuentes de trabajo y crear demanda de vivienda.

Por ello la urgencia de que un nuevo sindicalismo evite el cierre de empresas y se aleje de las viejas prácticas corporativistas.

Pedro Haces, de familia de emprendedores, amante de la tauromaquia, fue cetemista y gran admirador de don Fidel Velázquez y de Leonardo “La Güera” Rodríguez Alcaine, pero abandonó la central obrera por sus prácticas corporativistas y la sumisión al PRI, cuando se obligaba a los trabajadores a votar por el partido en el gobierno y formar parte de lo que se llamó “la cargada”, es decir apoyo forzoso a los mítines políticos.

Un nuevo sindicalismo

Hace quince años fundó la CATEM, que agrupa a más de mil 100 agrupaciones y busca crear un nuevo sindicalismo que verdaderamente defienda los derechos laborales sin confrontamientos patronales, con dirigencias jóvenes y la participación protagónica de las mujeres.

Reconoció que el error de la CTM fue que no dio paso a las nuevas generaciones y que los líderes se eternizaron en los cargos.

Haces Barba, quien desde el Congreso defendió la ley sobre la libre afiliación de los trabajadores y que ahora tiene la mayor central obrera, consideró innecesaria la creación de un partido laborista o sindicalista y reprobó la utilización de los asalariados con fines electorales o de presión política.

Negó las prácticas corporativistas en su organización y que él o sus dirigentes obliguen a sus agremiados a votar por Morena; el propio Haces Barba resaltó que no pertenece a ningún partido político.

También rechazó la posibilidad de que el crimen organizado pueda infiltrarse en su confederación; reprobó las prácticas gansteriles de los líderes venales que extorsionan a los emprendedores o a sus agremiados. Dijo estar vacunado contra la tentación del dinero, ya que proviene de familia con negocios como la ganadería, la hotelería y la restaurantera en México y España.

Como representante popular impulsó la “ley silla” y la reglamentación y protección de los trabajadores de aplicaciones, así como de los propineros.

Haces Barba considera fundamental armonizar los factores de la producción, evitar el cierre de empresas y alentar la profesionalización, ya que a mayor capacitación mejores salarios.

Finalmente, el polémico líder y legislador se confesó preparado para dejar la CATEM en cinco años y dar paso a una dirigencia joven, preferentemente una mujer, pero reconoció que serán los agremiados quienes voten un nuevo comité ejecutivo. Sus planes, dedicarse a su familia y hacer política desde otras trincheras, no la sindical ni la de representación popular.