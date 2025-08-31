¿Qué representa un año de gobierno de Claudia Sheinbaum?

Hans Salazar

En primer lugar, derriba el mito histórico que durante 200 años acuñó la clase política: la idea de que México sólo podía ser gobernado por hombres.

Desacraliza la política piramidal y sumisa al revalorar el papel de las mujeres en todos

sus roles, estableciendo un plano de dirección desde una visión femenina de gobernar en el contexto del México actual.

Impulsa la velocidad de los cambios sociales que evolucionan y convergen en las nuevas tendencias globales, donde las mujeres son ya directrices de instituciones

nacionales e internacionales y también jefas de Estado.

Al llegar Claudia Sheinbaum a la presidencia, “llegamos todas”, repite una y otra vez en sus mítines y conferencias. Y reitera: por ello las leyes ahora sí protegen a las mujeres en todos sus derechos, mientras los programas sociales benefician desde la infancia hasta las adultas mayores.

Su política de inclusión coloca en el centro a los más pobres, a quienes menos tienen y

a comunidades olvidadas en el tiempo y en los confines de las montañas, islas y

riberas. Incluso pueblos afrodescendientes encuentran entrada en el corazón de un

buen gobierno.

El estilo

Con un lenguaje sencillo y directo, de palabras de uso común y tono cálido o de

magisterio, por más estridente que sea la situación, Claudia, la Presidenta de México,

ha encontrado la forma de conectarse con la gente. En menos de un año de gobierno

se ha ganado su confianza, lo que reflejan encuestas nacionales e internacionales que

le otorgan hasta un 75% de aceptación.

Su contención —el no apresurarse a los hechos, el pensar con cabeza fría y ser

tolerante hasta cierto punto antes de estallar— constituye una nueva fórmula que

impone un estilo distinto al de los gobernantes del pasado. Esa praxis política incluso ha triunfado frente al vecino poderoso del norte, Donald Trump.

A la implementación de una amplia propuesta social en educación, salud, becas, apoyos al comercio y a productores, así como el diálogo con empresarios para

mantener la confianza en México y atraer inversión extranjera, ligados al Plan México,

la Presidenta suma ya su legado al “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Más empleo, menos crímenes, mejores salarios, más vivienda, leyes más sólidas, cero impunidad, menos pobreza, mayor acceso a la educación, polos de desarrollo

industrial, más de millón y medio de viviendas, y más de tres mil kilómetros de trenes

hacia el norte, así como el tren de carga para el sureste (Maya y Transístmico), son

avances que marcan ya la diferencia en su gobierno.

Una nueva era

En este tiempo de mujeres, la figura presidencial, el tótem ahora encarnado en una mujer, recuerda al inconsciente colectivo la gran dadora de vida y protectora de todas y todos los mexicanos, algo que estaba en la cultura prehispánica pero que nunca habíamos arropado en la realidad.

La llegada de un nuevo Poder Judicial que recibirá a la Presidenta en su ceremonia es

un indicador más de que algo es distinto.

Sí, mucho está cambiando en México.

Huachicol jubilatorio en Pemex y CFE

Más de 3 mil reciben pensiones mayores al salario de la Presidenta

Se registran pensiones entre 100 mil y un millón de pesos al mes

Pasaron de muertito durante 18 años

En un hecho que marcará precedente en el combate a la impunidad y la corrupción —

que no termina por extinguirse, sino que es un proceso—, la Presidenta autorizó la

reapertura del expediente sobre las jubilaciones millonarias que dormían plácidamente el sueño de los justos.

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, dio lectura a un informe que parecía listo para un guion cinematográfico de la gran “caja chica” en que se convirtieron Pemex y la CFE en tiempos neoliberales. Dos de las paraestatales más productivas de nuestra industria siguen siendo ordeñadas por ex trabajadores, legítimos o no, a través de jubilaciones que alcanzan montos superiores al salario de la propia Presidenta.

Es ofensivo para el pueblo de México que existan pensiones de entre 100 mil y un

millón de pesos mensuales, pues se trata de dinero del erario público. Estos beneficios se registraron principalmente durante el gobierno de Felipe Calderón.

Por increíble que parezca, ese expediente “nadó de a muertito” desde Calderón,

pasando por Peña Nieto e incluso por la administración austera del expresidente

Andrés Manuel. Por ello, en Nuestra Visión consideramos que se trata de un acto de

gran envergadura y ética el revisar esas listas, porque son miles, con el fin de rectificar el camino hacia la corrupción cero.

Esta especie de “huachicol jubilatorio” forma parte de la agenda pendiente de reformas de fondo, ya que será necesario compactar leyes constitucionales y normas sobre la jubilación, en los actuales términos de austeridad.En una gráfica entregada a los reporteros de la fuente se precisa que, de 9 mil 457 trabajadores, el 67% recibe una pensión de entre 100 mil y 1 millón de pesos mensuales. De ellos, 3 mil 504 tienen una jubilación mayor al salario que percibe la Presidenta. Este padrón corresponde a la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación.

Pemex

Otro gran monto de jubilaciones millonarias se registra en Pemex, donde 544 personas

reciben ingresos superiores al salario presidencial, lo que representa un gasto de mil 827 millones de pesos. Además, 618 casos superan las percepciones del director

general de Pemex.

Al final del documento, en la sección de considerandos, se lee:

“Emitiremos un oficio circular para regular y homologar la integración de los

expedientes de las personas pensionadas en la APF. Asimismo, realizamos un trabajo

para revisar la legalidad de las pensiones”.

Con todo el expediente y pruebas en la mano, la Presidenta Claudia Sheinbaum aún muestra su buena voluntad al convocar a esos jubilados millonarios a presentarse de manera voluntaria, para llegar a un acuerdo y recibir pensiones decentes.

Aquí seguiremos vigilantes, sigilosos y críticos frente a esta corrupción huachicolera jubilatoria.

50 mil millones de pesos arrebatados al crimen: así avanza la Estrategia Nacional de Seguridad

En lo que va del sexenio, las fuerzas federales han asegurado drogas, armas, dinero, vehículos y otros bienes a la delincuencia organizada con un valor estimado en 50 mil 303 millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la

conferencia matutina.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto se detuvo a más de 30 mil 700 personas por delitos de alto impacto. También se incautaron 15 mil 496 armas de fuego y cerca de 240 toneladas de drogas, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo.

En acciones marítimas, la Secretaría de Marina y el Ejército decomisaron 47 toneladas de cocaína e inhabilitaron mil 356 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.

Tan solo en las últimas dos semanas, agregó, se registraron más de mil detenciones, además del aseguramiento de 381 armas de fuego y casi 20 toneladas de enervantes, junto con la destrucción de 61 laboratorios. Sobre la extorsión, García Harfuch informó que entre el 6 de julio y el 25 de agosto fueron arrestadas 212 personas, mientras que el número 089 recibió 32 mil 600 reportes relacionados con este delito, de los cuales 22 mil 609 no se consumaron gracias a la orientación ciudadana.

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, destacó que el

robo en carreteras disminuyó 27% respecto al mismo periodo del año pasado. Con la

Estrategia Balam, aplicada en 12 estados y 22 tramos carreteros, se recuperó el 61%

de vehículos de carga robados. A su vez, la operación Cero Robos logró reducir la

incidencia delictiva en 55% en la México-Querétaro, 50% en la México-Puebla y

46.6% en la Mazatlán-Culiacán, en un periodo de 49 días.

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que a través de las 23

mesas estatales de paz y 266 regionales se han realizado 4 mil 759 jornadas

comunitarias con actividades culturales, deportivas y artísticas. De enero a la fecha se han canjeado 5 mil 457 armas de fuego, principalmente cortas.

Sheinbaum resaltó que los bienes asegurados equivalen a 2.5 mil millones de dólares al tipo de cambio actual, y confió en que en septiembre visite México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para concretar un acuerdo bilateral en materia de seguridad, “sin subordinación y en el marco de nuestras soberanías, para colaborar en el combate a la delincuencia organizada”.

Una estrategia bien trazada

Los resultados presentados reflejan que la Estrategia Nacional de Seguridad avanza

con mayor firmeza, no sólo en el combate frontal a los grupos criminales, sino también

en la recuperación de la tranquilidad en las comunidades. Las cifras de decomisos,

detenciones y reducción de delitos en carreteras muestran que la coordinación entre instituciones federales y estatales comienza a rendir frutos. Antes las cifras se

maquillaban, hoy conocemos la realidad.

Aunque el reto sigue siendo enorme, las tendencias indican que el país está en una

ruta más sólida para garantizar paz y seguridad con un enfoque integral. Y lo más

relevante: se marca un quiebre con el pasado, cuando el entonces secretario de

Seguridad, Genaro García Luna, terminó preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Hoy, por primera vez en décadas,la estrategia se dirige desde un

gobierno que combate al crimen en lugar de protegerlo.