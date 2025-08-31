Narcos mexicanos usan redes chinas para lavar dinero

Alerta Departamento del Tesoro de EU:

Detecta más de 312 mil millones de dólares en transacciones sospechosas; insta a reforzar controles

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó a bancos de posibles redes de lavado de dinero operadas desde China que estarían alimentando la crisis del fentanilo en ciudades estadounidenses.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Tesoro, señaló que la mafia china colabora con los cárteles mexicanos para blanquear sus ganancias mediante diversas estrategias, como “métodos de lavado de dinero basados ​​en el comercio, mulas de dinero y transacciones espejo”.

El informe se basa en un análisis de más de 137,000 reportes de actividad sospechosa entre enero de 2020 y diciembre de 2024, que totalizan aproximadamente 312,000 millones de dólares en transacciones irregulares.

Las redes chinas “blanquean activos para los cárteles de la droga con sede en México y participan en otras importantes redes clandestinas de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo Andrea Gacki, directora de la FinCEN, en un comunicado.

Entre las otras actividades ilícitas en las que participan estas redes, se encuentran “el fraude, la trata y el tráfico de personas”, indicó el Departamento del Tesoro en el comunicado.

Los cárteles mexicanos utilizan las redes chinas de lavado debido a las restricciones del propio sistema financiero de México, por lo que utilizan métodos fuera de ese país para obtener sus ganancias por venta de drogas en EU, señaló el Tesoro estadounidense. En tanto, las actividades de lavado de las redes se llevan a cabo fuera de China por las restricciones financieras del país asiático.

“Las restricciones cambiarias de México impiden que se depositen grandes cantidades de dólares estadounidenses en instituciones financieras mexicanas, lo que dificulta la capacidad de los cárteles para blanquear fondos a través del sistema financiero formal mexicano. Las leyes de control cambiario de la República Popular China limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos chinos pueden transferir al extranjero cada año”, dijo el Departamento del Tesoro.

Las organizaciones criminales que estarían involucradas en las transacciones sospechosas con las redes chinas son “el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales transnacionales basadas en México”, señala la FinCEN en el aviso. Estos cárteles fueron designados como organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump este año.

¿Quién participa en este esquema, según el Tesoro de EU?

La FinCEN detalla en su aviso que las redes chinas de lavado de dinero “suelen estar compuestas tanto por titulares actuales como anteriores de pasaportes chinos con residencia en EU y en el extranjero (es decir, nacionales chinos)”.

Estas personas, ya sea dentro de Estados Unidos o en otros países, reclutarían a migrantes chinos o de otras nacionalidades para participar en las actividades ilícitas de las redes.

Por tanto, estas redes operarían en diversas partes del mundo en coordinación con otros “lavadores de dinero profesionales, como redes bancarias en la sombra y corredores de pesos colombianos”, agrega la FinCEN.

Específicamente en EU, señala la agencia estadounidense, las redes estarían reclutando “cada vez más a estudiantes chinos”.

“En Estados Unidos, las redes chinas de lavado de dinero parecen haber reclutado cada vez más a estudiantes chinos que estudian en universidades estadounidenses”, asegura la FinCEN.

Para lavar el dinero, las redes chinas operarían en EU como “empresas de servicios monetarios no registradas y actúan como corredores de dinero en el sistema bancario clandestino global chino”.

Los métodos que estarían utilizando las redes chinas

Las redes chinas estarían utilizando “métodos de lavado de dinero basados ​​en el comercio, mulas de dinero y transacciones espejo”.

Sobre el lavado de dinero basado en el comercio, la FinCEN explica en su aviso que “es el proceso de disfrazar las ganancias de delitos y mover valor mediante el uso de transacciones comerciales en un intento de legitimar su origen ilícito”.

Las redes chinas comprarían los dólares obtenidos por la venta de droga de los cárteles y, con ese dinero, harían la adquisición de bienes para revenderlos o exportarlos y obtener valor.

En este proceso entrarían las mulas de dinero, personas que comprarían productos con el dinero ilícito para revenderlos y obtener ganancias, de acuerdo con la FinCEN.

¿Impactan las sanciones de EU a financieras mexicanas?

“Según las fuerzas del orden, las redes chinas de lavado de dinero pueden utilizar mulas de dinero y otros reclutas para comprar productos electrónicos estadounidenses y otros bienes de lujo (por ejemplo, teléfonos celulares, automóviles, ropa, bolsos de diseñador, etcétera) en varias tiendas, algunas de las cuales son cómplices, en todo Estados Unidos”, detalla el aviso de la agencia de EU.

Para realizar las reventas o exportaciones de los productos, las redes chinas usarían “empresas fantasma o fachada, o negocios cómplices”, dijo la FinCEN. O también podrían estar exportando esos bienes “a contrapartes en México, China, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, quienes revenden estos bienes en sus respectivos países”, añadió.

Sobre las “transacciones espejo”, el organismo del Departamento del Tesoro dice que las redes chinas de lavado se coordinan con una contraparte en otro país para realizar transacciones monetarias casi al mismo tiempo.

El Tesoro pidió a las instituciones financieras reforzar sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento. En particular, recomendó prestar atención a depósitos en efectivo de montos elevados que no se correspondan con la actividad económica declarada, así como a clientes que se nieguen a proporcionar información sobre la procedencia de sus recursos. Dichas operaciones, señala la alerta, deben ser reportadas inmediatamente como actividad sospechosa.