A Josefina Rodríguez Zamora le encanta presumir a México

Durante aproximadamente 90 minutos, los viajeros podrán atravesar 25 salas temáticas

Odisea México, se encuentra en Plaza Carso y te lleva de viaje por todo el país sin salir de la CDMX

México es mágico, así nos vemos y así queremos mostrarnos al mundo. En Odisea México se ha recreado algunos de los lugares, tradiciones y momentos que hacen de nuestro país un lugar único. En Odisea México quieren que todos, nacionales y extranjeros, vivan esta experiencia que combina identidad, cultura y tecnología.

Desde la riqueza de nuestras tradiciones, como el Día de Muertos hasta escenarios icónicos como un bosque lleno de mariposas monarca, la vecindad del Chavo del 8, o la plaza de Coyoacán con sus churros, cada espacio invita a recorrer lo mejor de nuestra esencia. Todo ha sido diseñado por y para México, para que su magia se viva, se admire y se comparta.

“Nuestro país es de los de mayor riqueza cultural en el mundo, cada Estado está lleno de tesoros, tradición, gastronomía y gente maravillosa. Eso lo queremos presumir con el mundo para que sea el inicio de un viaje por nuestro maravilloso México, estoy seguro que, después de recorrer Odisea México despertaremos el deseo de planear su próximo viaje en territorio nacional”, aseguró Alejandro Nasta Icaza, Presidente de Odisea México.

Luego de estas palabras y con la presencia de autoridades como Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno Federal y Alfonso Salem Slim, presidente de Inmuebles Carso; se llevó a cabo el corte de listón oficial de esta experiencia inmersiva que en un espacio de 4,000 m² de exhibición fija y 500 mts. de exposiciones temporales, propone un viaje multisensorial a través de la identidad nacional, que invita a recorrer los paisajes, sonidos y emociones más representativos del país mediante una fusión inédita y única en su tipo.

Durante aproximadamente 90 minutos, los viajeros podrán atravesar 25 salas temáticas que evocan escenarios icónicos: ¿Te imaginas recorrer en un solo viaje el mercado más famoso de Oaxaca y templo de Santo Domingo, el Callejón del Beso en Guanajuato, una auténtica hacienda tequilera de Jalisco, la selva de Yucatán y estar en un altar de muertos fluorescente?

Cada sala está pensada para reconectar con escenarios que forman parte de nuestra historia, rincones que tal vez marcaron tu infancia o que tu abuelo solía contar, lugares que han emocionado a generaciones y que permanecen en el corazón. Al mismo tiempo, la experiencia abre la puerta a descubrir aquellos destinos que quizá aún no has visitado, pero que aquí se revelan en un mismo viaje.

Además de su propuesta inmersiva, Odisea México cuenta con una sala de exposiciones temporales que exhibirá piezas y tesoros culturales, así como un espacio de artículos oficiales que permiten llevarse un fragmento auténtico de la experiencia. Con capacidad para 4000 personas por día y accesibilidad total, el proyecto busca ser un punto de encuentro abierto a todos.

A su vez, Odisea México ha hecho alianzas con algunas de las marcas más representativas del país, como Turibús, Viva, Telcel, Coca-Cola y otros socios comerciales que han integrado experiencias sensoriales conectando naturalmente. Además de acuerdos con aliados culturales tales como Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Cantinflas y Chespirito.

Con esta apertura, la Ciudad de México suma un atractivo que trasciende el entretenimiento: un espacio que se perfila como nuevo referente cultural y turístico de la región, y que promete convertirse en un destino imprescindible para quienes buscan redescubrir a México desde nuevas perspectivas.

Odisea México abre sus puertas a público general el día 1 de septiembre, el costo de los boletos será de $219 MXN y pueden adquirirse tanto en taquilla como en www.odisea-mexico.com. Al ingresar, cada viajero recibe un tríptico de viaje con toda la información necesaria para aprovechar al máximo el recorrido.

El espacio recibe visitantes de lunes a domingo, además se ofrecen recorridos especiales para escuelas y grupos, como parte de una iniciativa que busca fortalecer el vínculo educativo y cultural con la riqueza del país.

Odisea México abre sus puertas a público general el día 1 de septiembre, el costo de los boletos será de $219 MXN y pueden adquirirse tanto en taquilla como en www.odisea-mexico.com. Al ingresar, cada viajero recibe un tríptico de viaje con toda la información necesaria para aprovechar al máximo el recorrido.