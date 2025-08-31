Clara Brugada presenta programa para conmemorar 40 años del terremoto del 85

Fecha que marcó nuestra historia

Habrá actividades culturales, cinematográficas, artísticas y pláticas de Protección Civil

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer las actividades en torno a los 40 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985, una fecha que marcó nuestra historia; así como informar a la ciudadanía de avances en la atención a la carpeta asfáltica, la reparación de socavones y la jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

En un emotivo mensaje recordó que el 19 de septiembre de 1985 marcó un antes y un después para la capital, evidenciando tanto la fragilidad ante la naturaleza como la inmensa fuerza de la solidaridad y la organización ciudadana. Refirió que el lema de conmemoración «Cuando el pueblo salvó al pueblo», busca honrar a las víctimas, reconocer a los héroes anónimos y refrendar el compromiso de la ciudad con la prevención.

“Hoy la Ciudad de México es distinta, no olvidamos, pero sí aprendimos”, declaró, destacando el fortalecimiento del sistema de protección civil y gestión de riesgo eficaz, con protocolos claros y una institucionalidad que protege la vida con la cultura de simulacros, tecnologías de vanguardia como la alerta sísmica, monitoreo y detección temprana, así como la coordinación con la red de los altavoces de toda la ciudad.

Puntualizó que “en 1985, la fuerza de la gente y lo que hemos venido trabajando desde esa fecha ha sido una fuerza de la gente más informada, más participativa para lograr la prevención, en este 40 aniversario va a ser dedicado para honrar a quienes ya no están, reconocer a las heroínas y a los héroes que surgieron ese día anónimos y refrendamos que la Ciudad de México no olvida y nunca se rinde; esta conmemoración la hacemos en memoria de ellos, de las víctimas, de las miles de mujeres y hombres que fallecieron, de las familias que quedaron marcadas para siempre y de quienes aún hoy cargan con el peso”.

La Jefa de Gobierno se comprometió a demoler un edificio afectado por los sismos de 1985 y 2017 como parte del programa de intervención de edificaciones vulnerables.

Para finalizar, la Jefa de Gobierno dijo que “en esta ciudad que siempre sabe levantarse refrendamos nuestro compromiso: nunca más permitir que la tragedia nos encuentre desprevenidos, honor la memoria de las víctimas con reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo, compromiso con una ciudad más segura en la que tenemos que trabajar todos los días, una ciudad más solidaria y más humana”, concluyó.

En uso de la voz, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, señaló que la tragedia de 1985 fortaleció las capacidades institucionales, la conciencia ciudadana y las normas de construcción. Detalló las actividades para conmemorar el sismo, como proyecciones de documentales, la inauguración de una exposición de muñecas confeccionadas por costureras del 85, conversatorios y una ruta turística. Hizo énfasis en el Simulacro Nacional del 19 de septiembre, a las 12:00 del día, invitando a la población a registrar sus inmuebles en el sitio web preparado.gob.mx.

Ana Francis López, secretaria de Cultura, expuso cómo la cultura conecta la memoria con la prevención, destacando que el sismo de 1985 no solo fue una tragedia, sino que también propició la creación de movimientos sociales y de solidaridad. Describió cuatro eventos principales: la exposición fotográfica «1985, cuatro décadas de fuerza colectiva» en Chapultepec, la exhibición de muñecas de la cooperativa de costureras del 85, así como proyecciones, conversatorios con sobrevivientes y un concierto solemne de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en la Plaza de las Tres Culturas con una serie de actividades en Tlatelolco.

La subsecretaria de Unidades Habitacionales de la Secretaria de Vivienda, Guadalupe Chávez Contreras, informó sobre el programa «La memoria que nos une, la preparación que nos salva», que se llevará a cabo en 66 unidades habitacionales. Comentó que durante 19 días se impartirán charlas de primeros auxiliares, se pintarán puntos de reunión y se entregarán tres tipos de mochilas de vida: una para riesgo, una para niñas y niños en forma de cangurera, y una para animales.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que la preparación es esencial, por lo que anunció una clase masiva de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) en el Monumento a la Revolución el 18 de septiembre, en colaboración con la Secretaría de Protección Civil, el ERUM y la Cruz Roja. Informó que la capacitación, para dos mil personas, se centrará en maniobras básicas de RCP y atención de emergencias como hemorragias y quemaduras.