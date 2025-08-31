Autoridades del IMSS y pacientes oncológicos de Michoacán continúan reuniones para garantizar atención de calidad

Recepción de 553 solicitudes de gestión

Del 16 de noviembre de 2023 al 25 de agosto de 2025, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en oficinas centrales y la representación en Michoacán han dado continuidad a reuniones con pacientes oncológicos de la entidad, a fin de refrendar el compromiso de otorgar atención de calidad, dar seguimiento a las necesidades de la derechohabiencia y supervisar el abasto de medicamentos.

Durante la sesión virtual número 44, la coordinadora de Atención y Orientación del IMSS, Karla Luque Maruri, encabezó la reunión en representación de la titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia (UAD), Maestra Gabriela Paredes Orozco, detalló que en dicho periodo se han resuelto en forma satisfactoria 550 gestiones (99.4 por ciento) de las solicitudes efectuadas por 233 pacientes oncológicos, en tanto que tres están en proceso.

Detalló que se han recibido 121 solicitudes para diversos estudios: 30 tomografías, 18 tomografías por emisión de positrones (PET), 15 ultrasonidos, 13 gammagrama óseo, 7 laboratorios, 6 mastografías, 6 ecocardiogramas, 5 de biopsia/patología, 3 de inmunohistoquímica, 3 resonancia magnética, 2 radiografías de tórax, 2 densitometrías óseas, 2 ultrasonidos de vía biliar, una colangioresonancia, un rastreo óseo, uno de radioterapia, una panendoscopía, un electrocardiograma y un resultado de laboratorio.

Además el trabajo conjunto entre Nivel Central y el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) se han llevado a cabo 225 gestiones para la entrega de medicamentos, 110 citas médicas, 25 tratamientos de Radioterapia y Quimioterapia, 19 atenciones médicas, 18 cirugías, 18 adelantos de cita, 9 pagos de viáticos, 4 trámites administrativos, 2 pagos de incapacidades, uno de pensión y uno para corrección de datos.

Luque Maruri resaltó que la atención y resultados positivos que se han logrado es gracias al trabajo coordinado que se realiza en el IMSS y que las peticiones de los usuarios se cumplan de la forma más oportuna y así garantizar su derecho a la salud.

A su vez, el titular del OOAD IMSS Michoacán, doctor Miguel Ángel Van-Dick Puga, agradeció el apoyo de las diversas áreas de Nivel Central, en particular sobre todo a la Coordinación de Abasto y a la UAD a cargo de la maestra Gabriela Paredes, así como al equipo delegacional por la oportunidad en cada gestión, con el compromiso de seguir este trabajo conjunto; “reconocer que a estas alturas nuestro nivel abasto de medicamentos oncológicos es altamente satisfactorio”.

Respecto al abasto de fármacos, el jefe de Área de la División de Supervisión y Control de Abasto, César Adrián Pecina Ramiro, señaló que en los próximos días arribarán más de 2 mil 171 piezas de nueve claves oncológicas al almacén de Michoacán, en tanto que 2 mil 285 piezas de nueve claves oncológicas serán enviadas al almacén regional en Jalisco.

En su oportunidad, el titular de la División de Atención Oncológica en Adultos, doctor Samuel Rivera Rivera, brindó un reconocimiento desde la Coordinación de Atención Oncológica que encabeza el doctor Enrique López Aguilar, al equipo de trabajo del doctor Miguel Ángel Van-Dick y que producto de este esfuerzo, se abordan temas de Telemedicina con casos de pacientes oncológicos de Michoacán, a fin de brindarles el mayor beneficio.

En la reunión estuvo el Cuerpo de Gobierno de la representación del IMSS en la entidad; funcionarios de la Coordinación de Atención y Orientación a la Derechohabiencia, Coordinación de Abasto, Coordinación de Atención Oncológica, Servicios Administrativos, Derechos Humanos, así como pacientes oncológicas y familiares.

Se acordó que la siguiente reunión virtual se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 14:00 horas.