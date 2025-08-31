Roberto Carlos “Tour México 2026”

Porque tú lo pediste… ¡Regresa a México!

Arena CDMX, 14 de marzo, 21 horas

Tras un exitoso tour por México en 2025 que conquistó corazones y agotó entradas en tiempo récord, Roberto Carlos, el ícono de la música romántica, anuncia su esperado regreso a tierras mexicanas en 2026, siendo la Arena CDMX el escenario perfecto para deleitar a su público, este próximo 14 de marzo de 2026, a las 9:00 de la noche.

Durante su visita en 2025, el legendario cantante brasileño ofreció 7 conciertos sold out en las ciudades de Mérida, Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Veracruz, Querétaro y León, recorriendo 5,344 km, reuniendo a más de 60 mil personas en una experiencia inolvidable de emociones, recuerdos y música que traspasa generaciones.

Con un crew de más de 100 profesionales y utilizando 16 toneladas de equipo, en este tour, los seguidores del artista disfrutaron de 735 horas de música en vivo, llevando al público por un viaje cargado de sentimiento y excelencia artística.

Ahora, Roberto Carlos regresa en 2026 con un concierto que prometen ser igual de memorables.

Esta gira reafirma el amor mutuo entre Roberto Carlos y su público mexicano, que ha seguido fiel a lo largo de los años y que lo ha posicionado como uno de los artistas más queridos del continente.

Además de poder gozar una vez más de sus ya conocidos éxitos como: “Cama y Mesa”, “Cóncavo y Convexo”, “Un Millón de Amigos” y “Lady Laura”, entre muchos más, el cantautor brasileño sorprenderá a su público con nueva música en español que está preparando especialmente para presentar en este tour 2026.

Arena CDMX: – Venta al público en general: A partir del lunes 1 de septiembre, 10:00 am. – Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.