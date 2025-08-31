UAEMéx fortalece identidad biocultural con exposiciones de hongos, biodiversidad y etnobiología

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la identidad y el vínculo con la riqueza biocultural del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, inauguró la XXXV Exposición de hongos, la XXI Exposición de Biodiversidad y la 2a Exposición de Etnobiología en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca.

El evento marca más de tres décadas de trabajo continuo en la divulgación científica y cultural sobre los recursos naturales de la entidad, particularmente los hongos silvestres, y representa una plataforma clave para la educación ambiental y el conocimiento del patrimonio biológico.

En su intervención, la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre academia, gobierno y comunidades para avanzar hacia una sociedad más justa, sostenible y equitativa. Asimismo, destacó el papel clave de los hongos como un recurso biológico con potencial ecológico, cultural y económico, subrayando que su aprovechamiento responsable puede generar beneficios reales para los pueblos originarios.

Durante su participación, la coordinadora general de Conservación Ecológica, Elvia Alva Rojas, subrayó la importancia de impulsar desarrollos tecnológicos que permitan aprovechar de forma sostenible estos recursos. Además, reconoció el potencial medicinal de algunas especies, así como su uso en ceremonias y rituales de pueblos originarios.

“Los hongos ayudan a mantener la salud de los suelos y los sistemas forestales, pero también representan una fuente de ingresos y saberes tradicionales para muchas comunidades”, afirmó.

De igual manera, la secretaria de Ciencia de la UAEMéx, Arianna Becerril García, en representación de la rectora de la Autónoma mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, reafirmó el compromiso de la universidad con la ciencia abierta, entendida como una herramienta para acercar el conocimiento a toda la sociedad.

Las actividades incluyen conferencias, talleres, exhibiciones de hongos silvestres en fresco, muestras de biodiversidad y etnobiología, ilustración científica, proyección de documentales, emprendimientos sostenibles, concursos de fotografía y disfraces. El programa estará vigente hasta el 30 de agosto.

Al acto acudieron el director de la Facultad de Ciencias de la UAEMéx, Luis Enrique Díaz Sánchez, académicos, investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, titulares de área de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y público en general.